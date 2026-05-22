Качка підтримав елемент пропозиції Мерца про участь України у роботі інституцій ЄС

Віцепрем’єр з європейської і євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявив, що Україна не проти елементу із пропозиції канцлера Німеччини про "асоційоване членство", який стосується участі у роботі інституцій ЄС що до повноправного вступу в Євросоюз.

Про це він сказав у інтерв’ю виданню FAZ, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи пропозицію Фрідріха Мерца, Качка сказав, що "все, що прискорює вступ, є корисним для нас".

"Якщо до повного ратифікування договору про вступ ми матимемо можливість брати участь у роботі інституцій ЄС як особливий член, ми підтримуємо це", – сказав Качка.

Нагадаємо, за ідеєю Мерца в рамках "асоційованого членства" Україні пропонують надати право участі в усіх самітах Євросоюзу, а також засіданнях Ради міністрів, але в обидва органи Україну запросять лише як спостерігача, без права голосу. Також Україна мала би отримати посаду єврокомісара, але також з урізаними правами.

Водночас Качка зазначив, що президент України вимагає "політично раціональних кроків".

"Ми не можемо собі дозволити розширення Союзу, як це було задумано 20 років тому. Зараз у нас інша реальність. Україна виступає за вступ, що базується на результатах. Ми не хочемо йти на скорочення шляху або не дотримуватися певних правил. Водночас існує російська агресія щодо України. Я думаю, що ми дедалі більше наближаємося до порозуміння щодо всіх концепцій, які лежать на столі. Але вони не повинні відволікати від головної мети – повноправного членства", – зауважив віцепрем’єр.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга утримався від підтримки або категоричного заперечення ідеї Фрідріха Мерца про новий формат відносин ЄС з Україною, але нагадав про вимогу Києва.

Раніше стало відомо, що Берлін пропонує надати Україні спецстатус у ЄС.

Детально про це – у статті До ЄС без гарантій та переваг. Чому ідея "асоційованого членства" не підходить Україні.