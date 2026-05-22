В Естонії кажуть, що готові до агресії РФ краще за НАТО в цілому

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що його держава має вищу готовність до потенційної російської агресії, ніж НАТО у цілому.

Про це він заявив в інтерв’ю POLITICO Speakeasy, пише "Європейська правда".

Як аргументи на користь своїх слів міністр згадав про систему призову та резервні сили цієї балтійської країни, які можуть бути готові до дій дуже швидко, а також про велику кількість військових навчань і присутність військ інших держав НАТО в країні.

Певкур також спокійно висловився про наміри США скоротити війська у Європі.

"Коли президента США Дональда Трампа було обрано, він з самого початку заявляв, що військова присутність у Європі буде скорочена", – сказав Певкур.

Він також применшив значення суперечок у Пентагоні, який спочатку скасував розгортання військ у Польщі, а потім Трамп оголосив, що до цієї центральноєвропейської країни буде направлено 5 тисяч додаткових військовослужбовців.

"Чи можемо ми довіряти США? Так, можемо", – наголосив міністр оборони Естонії.

Нагадаємо, 19 травня румунський винищувач у повітряному просторі Естонії збив ударний дрон, ймовірно, український, через який в частині країни оголосили повітряну тривогу – це перший випадок збиття БпЛА над територією країни.

Міністерство закордонних справ України перепросило в Естонії через "ненавмисні інциденти" з безпілотниками.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що Росія навмисно направляє українські безпілотники у повітряний простір країн НАТО, намагаючись послабити підтримку України.