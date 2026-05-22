У Литві розслідують викрадення 600 тисяч записів із державних реєстрів

Генеральна прокуратура Литви проводить розслідування щодо незаконного вторгнення в інформаційні системи та пов’язаних з цим кіберзлочинів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Досудове розслідування було розпочато після надходження повідомлень про потенційно незаконні дії третіх осіб у державних реєстрах даних. Існують підозри, що входи в систему та спроби доступу до систем державного підприємства "Центр реєстрів" могли здійснюватися з-за кордону з використанням систем, що перебувають під управлінням інших установ.

За словами прокурорів, докази свідчать про те, що понад 600 тисяч записів реєстрів могли бути незаконно скопійовані.

Вважається, що основними цілями стали реєстр нерухомості та реєстр юридичних осіб, які надають дані як платну послугу.

Прокуратура заявила, що, виходячи з експертної оцінки характеру даних, наразі немає конкретних рекомендацій щодо цифрової безпеки для фізичних або юридичних осіб.

Досудове розслідування проводить Бюро кримінальної поліції Литви.

