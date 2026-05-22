Парламент Словенії затвердив лідера націоналістів Яншу прем’єр-міністром

Національні збори Словенії у п’ятницю проголосували за призначення лідера правопопулістської Словенської демократичної партії Янеза Яншу прем’єр-міністром країни.

Про це повідомляє агенція STA, пише "Європейська правда".

За кандидатуру Янші проголосував 51 депутат 90-місного парламенту. Ще 36 проголосували проти цього призначення.

Тепер прем’єр має 15 днів, щоб подати список міністрів для свого уряду на розгляд Національних зборів.

Призначення Янші главою уряду поклало край кризі, яка охопила Словенію після березневих виборів до парламенту.

Нагадаємо, 22 березня ліберальний "Рух за свободу" тоді ще чинного прем'єр-міністра Роберта Голоба виграв вибори з мінімальною перевагою, отримавши 29 місць проти 28 у Янші.

Лібералам не вдалося сформувати більшість після кількох тижнів коаліційних переговорів, і минулого місяця Голоб визнав поразку, змирившись із роллю лідера опозиції.

Для Янеза Янші цей строк на посаді прем’єра стане четвертим – політик вже очолював уряд з 2004 по 2008 рік, з 2012 по 2013 рік і знову з 2020 по 2022 рік. Він також є одним із найвідоміших націоналістичних лідерів Європи та, за його власним визнанням, прихильником президента США Дональда Трампа.

