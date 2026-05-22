Зеленський обговорив мирні зусилля з лідерами Німеччини, Британії та Франції

Президент України Володимир Зеленський обговорив мирні переговори щодо завершення війни з французьким колегою Емманюелем Макроном, прем’єром Британії Кіром Стармером та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Як пише "Європейська правда", про це Зеленський повідомив у Telegram.

За словами українського президента, головною темою розмови була активізація переговорного процесу щодо завершення війни, а також участь у ньому Європи.

За результатами обговорення лідери домовилися про зустріч радників з питань національної безпеки найближчим часом.

"Всі партнери відмічають, що позиція України значно сильніше – як на полі бою, так і в нашій далекобійності. Це вагомо, і саме такий наш тиск може спонукати до правильної та дієвої дипломатії", – додав Зеленський.

Український президент також поінформував лідерів про російські плани щодо України, Білорусі та інших напрямків у Європі та пообіцяв, що розвідки країн обміняються наявною інформацією.

Також йшлося про комунікацію з американською стороною.

Як повідомлялося, у п’ятницю держсекретар США Марко Рубіо констатував призупинення мирних переговорів щодо України, але висловив готовність Вашингтона до подальшого посередництва, якщо перемовини будуть конструктивними.

20 травня президент Володимир Зеленський розповів про "хороші контакти" зі США, на підставі яких він висловив сподівання на відновлення мирних перемовин з РФ, у тому числі за можливої участі європейців.

За даними ЗМІ, В Євросоюзі активно розглядають кандидатури ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, колишнього прем’єра Італії Маріо Драгі і президента Фінляндії Александра Стубба на роль перемовника від ЄС у переговорному процесі щодо російсько-української війни. Писали, що Меркель публічно відмовилась від ролі перемовниці від імені ЄС.