Швейцарія розширила санкції проти Росії, частково синхронізувавшись з 20-м пакетом ЄС

Швейцарія розширила санкції проти Росії та Білорусі, схваливши частину обмежень, передбачених у 20-му санкційному пакеті ЄС.

Про це повідомили в уряді Швейцарії, передає "Європейська правда".

Країна запровадила санкції проти 115 фізичних та юридичних осіб. Вони підпадають під заморожування активів, заборону на розповсюдження коштів, в'їзду і транзиту через територію Швейцарії.

Зазначається, що до санкційного списку потрапили особи, які належать до російського військово-промислового комплексу та енергетичного сектору, а також суб’єкти, причетні до депортації українських дітей та ідеологічного впливу на них.

Однак Швейцарія наразі утримується від санкцій проти семи компаній із третьої країни, які є у пакеті обмежень, ухваленому ЄС.

Берн також приєднується до заходів Євросоюзу щодо обмеження діяльності російського "тіньового флоту". Країна внесла до санкційного списку ще 46 суден.

Крім того, уряд заборонив транзакції з двома російськими портами та одним портом, розташованим у третій країні, які використовуються для перевезення нафтопродуктів РФ.

До списку обмежень також потрапили 20 російських банків та 7 фінансових посередників в інших країнах.

Повідомлялося, що цього тижня посли країн Європейського Союзу мають обговорити "мініпакет" санкцій проти Росії, спрямований проти близько десяти осіб, яких раніше захищав уряд колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, а також проти кількох російських суден.

А за даними Bloomberg, ЄС запропонує тимчасово скасувати обмеження проти китайського постачальника напівпровідників, внесеного до 20-го пакета санкцій проти Росії, через хаос у ланцюгах постачання в автомобільній промисловості.