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Білий дім: "Північний потік-2" - це важіль тиску Заходу на Путіна, а не навпаки

Середа, 8 грудня 2021, 09:06

Газопровід "Північний потік-2" є важелем тиску Заходу на російського президента Владіміра Путіна на тлі можливого вторгнення в Україну, а не навпаки.

Про це заявив на брифінгу в Білому домі радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, пише "Європейська правда".

"Коли йдеться про "Північний потік-2", факт полягає в тому, що зараз газ не проходить трубопроводом, а це означає, що він не працює, а це означає, що він не є важелем впливу для Путіна. Насправді це важіль для Заходу, тому що, якщо Владімір Путін хоче бачити потік газу цим трубопроводом, він, можливо, не захоче ризикнути вторгнутися в Україну", - сказав Салліван.

Він також відзначив, що США мали інтенсивні обговорення як з колишнім, так і з новим урядом Німеччини з питання "Північного потоку-2" у контексті потенційного вторгнення.

"Я скажу вам, що тема майбутнього "Північного потоку-2" у контексті вторгнення Росії до України найближчими тижнями є темою першорядної важливості. Це докладно обговорювалося", - додав Салліван.

Раніше стало відомо, що проєкт оборонного бюджету США на 2022 фінансовий рік не містить пропозиції щодо санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2", на яких наполягали сенатори-республіканці.

Нагадаємо, 7 грудні відбулися переговори президентів США та Росії у форматі відеоконференції, які тривали понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Про підсумки переговорів президентів США та РФ читайте у статті: Нова вимога Путіна: головне на переговорах лідерів США та РФ, або дивіться у відеоформаті на youtube-каналі Європравди у роликах "Відеозустріч Байден-Путін: наслідки та ризики" та "Що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну".

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США Північний потік-2 Росія санкції
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