Почути опозицію: які наслідки для влади Польщі матиме скандал із нелегальним стеженням

Влада багатьох країн, у тому числі й демократичних, часом не може встояти перед спокусою шпигувати за ширшою групою людей, аніж терористи та злочинці. Приміром, такий інструмент використовував в Угорщині уряд Віктора Орбана.

Не стала винятком і Польща.

Гучний скандал, пов’язаний із незаконним стеженням за допомогою системи Pegasus, стає дедалі ширшим, викликаючи великі суперечки.

Схоже на те, що владний табір "Об’єднана правиця", ядром якого є партія Ярослава Качинського "Право і справедливість", використовує Pegasus не лише для того, щоб стежити за злочинцями, а й для боротьби з політичними опонентами. Через це польська влада опинилася перед серйозними обвинуваченнями та викликами.

І наслідки можуть виявитися абсолютно непередбачуваними.

"Здійснення міжнародних репресій"

Pegasus — це програма для електронного спостереження за користувачами, розроблена ізраїльською компанією NSO Group, продана державним службам з усього світу, яка вже кілька років регулярно з’являється в контексті різноманітних суперечливих повідомлень.

За наявною інформацією, цей надзвичайно ефективний шпигунський інструмент здатний проникнути практично в будь-яку ІТ-систему. Таким чином, його оператори можуть легко підслуховувати усі розмови особи, яка перебуває під наглядом, і отримувати дані, зібрані на її пристроях, включаючи потенційно конфіденційні повідомлення або документи.

В теорії Pegasus має використовуватися для відстеження підозрюваних у терористичній діяльності. На практиці ж справа набагато складніша. Список виявлених скандалів, пов’язаних зі зловживанням Pegasus, вражає. Ба більше, викликає серйозне хвилювання те, скільки ще випадків незаконного використання цього програмного забезпечення не було виявлено.

Так, мали місце випадки, коли за допомогою Pegasus служби різних країн вже відстежували журналістів, правозахисників, політиків, бізнесменів тощо. Адже програмне забезпечення можна використовувати для прослуховування телефонних дзвінків, перехоплення електронних листів, фотографій і відео, знятих за допомогою мобільного телефону.

Прикметно, що Сполучені Штати Америки вважають подібне програмне забезпечення небезпечним і внесли виробника Pegasus — ізраїльську компанію NSO Group — до свого "чорного списку".

На думку американців, зазначене програмне забезпечення використовувалося для "здійснення міжнародних репресій".

Своє рішення США пояснюють частиною кампанії президента Джозефа Байдена щодо просування прав людини у зовнішній політиці Вашингтона, де компанії, які займаються розробкою і експортом технологій, що загрожують кібербезпеці суспільства та різним організаціям, підпадають під жорсткий контроль. І Pegasus був визнаний інструментом саме такого типу.

Втім, для держав, що мають проблеми з дотриманням прав людини, це, мабуть, не є проблемою.

Так, дослідники Citizen Lab з Університету Торонто попереджають, що такі країни готові використовувати шпигунське програмне забезпечення. Вони ж виявили його наявність й у Польщі.

Інструмент проти опозиції?

Відомості про появу Pegasus у Польщі стали з'явилися ще у 2019 році. Можливість придбання системи виявила Вища контрольна служба, яка проаналізувала рахунки Центрального антикорупційного бюро (ЦАБ).

Увагу привернув рахунок на 33,4 млн злотих, який було сплачено ІТ-компанії з Варшави за постачання системи навчання та тестування.

Сума у розмірі 25 млн злотих мала надійти з Фонду юстиції, яким керує лідер "Солідарної Польщі", партії-партнерки "ПіС", Збігнев Зьобро.

Втім, найбільша сенсація вибухнула наприкінці минулого року.

Так, американське інформаційне агентство Associated Press, з посиланням на висновки вищезазначеної канадської компанії Citizen Lab, повідомило, що під наглядом Pegasus перебувають сенатор Кшиштоф Брейза, керівник апарату "Громадянської коаліції", адвокат Роман Гертих, який представляє інтереси провідних опозиційних політиків (зокрема, Дональда Туска і Радослава Сікорського), та прокурорка Ева Вжосек, яка ставила під сумнів чистки в польській судовій системі.

Так, за даними американських журналістів, програма Pegasus вісімнадцять разів зламувала телефон Гертиха під час парламентських виборів 2019 року. Експерти Citizen Lab наголошують на інтенсивності дій щодо нього.

"Дуже агресивний темп і інтенсивність стеження — день за днем ​​і навіть година за годиною — натякали на відчайдушне бажання стежити за його спілкуванням", — повідомляє Джон Скотт-Рейлтон.

Того ж року телефон Брейзи було зламано аж тридцять три рази, завдяки чому влада мала уявлення про те, що відбувається в штабі її головного суперника. А через два роки шість разів був зламаний телефон Вжосек — коли вона критикувала уряд "Об’єднаної правиці" за зміни в системі судочинства.

"Входить у гру порушення практично цілого розділу Кримінального кодексу про кіберзлочинність", — заявила прокурорка.

Цікаво, що NSO Group ​​не розкриває, хто використовував її програмне забезпечення, однак при цьому вказує, що воно є доступним лише державним установам. А тому можна припустити, що керівництво Польщі могло використовувати Pegasus. Більше того, пресслужба міністра-координатора спецслужб не підтверджує і не спростовує інформацію Associated Press.

Хай там як, за словами польської опозиції, законних підстав для використання шпигунської системи у Польщі немає.

Через це опозиція оголошує подання про призначення слідчого комітету Сейму (нижня палата парламенту). Якщо ж його буде відхилено, питання має розглянути спеціальний комітет Сенату (верхня палата парламенту).

До речі, Ева Вжосек вже подала заяву до Окружної прокуратури Варшави про можливість вчинення злочину. Однак згодом з’ясувалося, що слідчі відмовилися розпочинати розслідування у справі про кібератаки, обґрунтовуючи це небажанням Вжосек передати зламаний телефон.

Вжосек зі свого боку розповіла, що дізналася про рішення прокурора від журналістів. І запевнила, що хотіла передати телефон, але лише після відкриття провадження та призначення експерта у сфері ІТ.

"Я шокована і не можу позбутися здивування, на якій правовій підставі було прийнято рішення про відмову у відкритті провадження", — повідомила Вжосек в ефірі TVN24.

Прокоментував справу й сенатор від "Громадянської коаліції" Кшиштоф Брейза. За його словами, ситуація свідчить про те, що "вибори не були чесними".

"Вони по-своєму були сфальсифіковані. Їхня мотивація полягала в тому, щоб я знявся з виборів", — припустив Брейза і додав, що "ПіС" мінімально виграла вибори до Сейму.

"Якби не Pegasus, підозрюю, що "ПіС" не мала би більшості на виборах", — заявив польський політик, наголосивши, що справу мають розслідувати незалежні прокуратура та слідчий комітет.

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Скандал із системою Pegasus є далеко не єдиною проблемою, з якою зіткнулася польська влада.

Серед інших проблем: конфлікт із Євросоюзом навколо скандального рішення Конституційного суду щодо необов'язковості виконання законів ЄС, гучний скандал навколо вже звільненого заступника міністра спорту Лукаша Мейзи, конфлікт між президентом та лідером правлячої партії навколо ветування змін до закону про телемовлення...

Але навіть на їхньому тлі Pegasus виглядає надгострим викликом для влади.

Якщо звинувачення опозиції підтвердяться, то буде доведено, що влада Польщі використовувала незаконне стеження за своїми політичними опонентами. Це стане серйозним ударом по польському правлячому табору.

Вийти з такого скандалу без відставок серед топ-керівництва країни буде майже неможливо. І це чудово розуміють в опозиції, роблячи Pegasus ключовим інструментом тиску на владу.

Автор: Станіслав Желіховський,

кандидат політичних наук, провідний фахівець Дипломатичної академії України ім. Геннадія Удовенка