Ігор Додік, син Мілорада Додіка та організаційний секретар партії SNSD, є уповноваженим на формування нового уряду Республіки Сербської.

Про це в неділю, 22 листопада, повідомив президент Республіки Сербської Саво Мініч, передає "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода"

Ігор Додік є сином президента Альянсу незалежних соціал-демократів (SNSD) Мілорада Додіка.

У своєму зверненні до ЗМІ він заявив, що "усвідомлює, що йому доведеться виправдати довіру".

Він визначив пріоритетами економічний розвиток та прозорість у роботі.

"Ми будемо працювати прозоро, необхідно активізувати роботу державних інституцій, ми маємо знати, як витрачаються кошти, я вимагатиму відповідального управління, і нам доведеться нести відповідальність за упущення", – сказав він.

Він також зазначив, що для Європейського Союзу "ми користуємося такою ж повагою, яку виявляємо до нього".

Крім того, він торкнувся теми відносин із новим урядом Сербії.

"Співпраця з братньою Сербією займатиме особливе місце в нашій майбутній роботі, я хочу, щоб ми продовжували реалізовувати спільні проєкти", – сказав Додік.

Він також зазначив, що на нас чекає "багато викликів як всередині країни, так і за її межами", і що його "цікавлять упередження".

Кандидата на цю посаду висунув Альянс незалежних соціал-демократів – партія, яка набрала найбільшу кількість голосів на загальних виборах у Боснії та Герцеговині на початку жовтня.

Перед оголошенням Мініч провів консультації з SNSD, а за два дні до цього – з опозиційними партіями.

Мілорад Додік на пресконференції в Баня-Луці 20 листопада, не бажаючи розкривати його ім’я, заявив, що керівництво партії визначило ім’я кандидата на посаду прем’єр-міністра.

"Кандидат на посаду прем’єр-міністра – це людина, яка, безсумнівно, має беззастережну підтримку SNSD. Ми, як сказав прем’єр-міністр, вийдемо на політичну арену після виборів. Прем’єр-міністру надано повну свободу дій для формування уряду; ми розуміємо, які часи настають: уряд має бути професійним, молодим, ефективним, оперативним, і, звісно, до його складу мають увійти люди з більшим досвідом", – зазначив він.

Мілораду Додіку остаточним вироком Суду Боснії та Герцеговини заборонено обіймати державні посади протягом шести років за неповагу до рішень Високого представника в Боснії та Герцеговині. Цим же вироком його також засудили до одного року позбавлення волі. Він відбув це покарання.

Після того як президент Республіки Сербської запропонує кандидата на посаду прем’єр-міністра для формування уряду РС, конституційний термін для обрання нового уряду в Національній асамблеї становить 40 днів з дати висунення кандидата.

20 листопада Мініч заявив, що кандидат на посаду прем’єр-міністра матиме час до середини грудня, щоб запропонувати кандидатури до складу нового уряду.

Детальніше про результати виборів у Боснії читайте у статті Вибір на шкоду майбутньому: чому в БіГ не змогли подолати розкол та позбутися "друзів Путіна".