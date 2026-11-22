Колишня прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей заявила, що вона "вражена" тим, що чинний глава уряду Енді Бернем, можливо, розглядає можливість повернення до ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Мей вела кампанію за збереження членства в ЄС, але стала прем’єр-міністерка після референдуму 2016 року, пообіцявши виконати його результат. Вона пішла у відставку в 2019 році після того, як їй неодноразово не вдалося домогтися схвалення угоди про Brexit у парламенті.

"Люди проголосували за Brexit. Brexit завершено. Просто прийміть Brexit і рухайтеся далі", – сказала Мей.

Її заява пролунала після п’ятничного саміту в Брюсселі, де Бернем та лідери ЄС оголосили про досягнення домовленостей щодо торгівлі продовольством, торгівлі квотами на викиди та мобільності молоді.

Бернем заявляв, що хоче, аби Велика Британія знову приєдналася до ЄС ще за його життя, але не зобов’язував свій уряд домагатися членства. У п’ятницю він запропонував провести "неформальний процес обміну думками" для вивчення майбутніх відносин, не ставлячи питання про повторне приєднання на порядок денний.

Його міністр з питань відносин з Європою Хеміш Фалконер, що уряд не поспішатиме з визначенням цих варіантів, зважаючи на те, що ця дискусія викликає глибокі розбіжності.

Мей зазначила, що вона "дещо вражена" перспективою подальших переговорів щодо членства в ЄС, попередивши, що такі переговори забиратимуть час усього уряду – від прем’єр-міністра до посадовців.

Вона також звинуватила Бернема в зверхньому ставленні до виборців, які підтримали вихід з ЄС на референдумі 2016 року.

"Він хоче погладити їх по голівці й сказати: "Знаєте що, пам’ятаєте той голос? Ну, ви помилилися, чи не так? Тож спробуйте ще раз і дайте правильну відповідь"", – додала вона.

У п’ятницю Європейський Союз та Велика Британія погодили план дій щодо незаконної міграції, спільні економічні й оборонні ініціативи та участь британської молоді у програмі Erasmus+ на саміті 20 листопада у Брюсселі.

Також писали, що президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз залишається "відкритим до якомога тісніших відносин" із Великою Британією.

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