Пожежа на російському судні Sparta II ще не повністю погашена, але його вже можна буксирувати.

Про це повідомив телеканалу Yle командир Ілля Ільїн із штабу прикордонної служби, передає "Європейська правда".

Спостереження за судном проводилися за допомогою тепловізійної камери.

"Усередині судна або відбувається тління, або є полум’я, яке ззовні не видно. Тому роботи з охолодження тривають", – каже Ільїн.

За словами Ільїна, за попередніми оцінками, буксирування судна розпочнеться протягом найближчих кількох годин.

"Я вважаю, що до кінця дня це судно покине територію Фінляндії", – каже Ільїн.

Він зазначив, що судно можна буксирувати, навіть якщо пожежа на ньому ще не повністю погашена.

"Це, ймовірно, не є перешкодою для буксирування. Охолодження можна продовжувати під час буксирування, а сам процес можна розтягнути на достатній час, щоб уникнути небезпеки для буксира", – додав він.

Напередодні Ілля Ільїн заявив, що російське судно 21 листопада уразили українські безпілотники.

Фінська Армія оборони виявила атаку безпілотника на російське торгове судно на захід від Суурсаарі у східній частині Фінської затоки, у міжнародних водах.

Український експерт розповів, що безпілотник уразив судно Sparta II, яке РФ використовувала для військових операцій. Зокрема – для перевезення зброї із Сирії для ймовірного використання у війні проти України.