Країни, що брали участь у кліматичних переговорах ООН, не змогли досягти остаточної угоди після того, як два тижні гострих суперечок завершилися відхиленням лідерами проєкту рішення, в якому не згадувалися викопні палива і містилася слабка реакція на підвищення температури.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Європейський Союз, Панама та кілька інших країн, зокрема малі острівні держави, заявили, що відхиляють угоду, на ухвалення якої наполягало головування на COP31. Інші делегати виступили з трибуни, щоб висловити занепокоєння щодо фінансування країн, які перебувають на передовій кліматичної кризи, а також щодо тих частин тексту, в яких наголошувалося на необхідності уловлювання та зберігання вуглецю.

"Схоже, що є сторони, які заперечують проти цього тексту. Я розумію, що з цього тексту немає згоди. З цієї причини ці рішення не були ухвалені", – сказав турецький голова COP31 Мурат Курум.

Майже 200 країн вели напружені дебати щодо питань, пов’язаних з енергетичною трансформацією та тим, як реагувати на той факт, що світ не досягне своєї найнагальнішої кліматичної мети – обмежити довгострокове глобальне потепління до 1,5 °C вище доіндустріального рівня.

По мірі наближення переговорів до завершення учасникам не вдалося подолати розбіжності. Це перший випадок за 17 років, коли переговори в рамках Конференції Сторін (COP) не призвели до укладення угоди.

"Неприпустимо, що ми отримаємо рішення, яке не містить жодної згадки про викопне паливо, жодної згадки про відмову від викопного палива, і саме з цієї причини Європейський Союз категорично заперечує проти цього тексту", – заявив міністр з питань клімату Ірландії Дарра О’Браєн, виступаючи від імені ЄС.

Панама назвала угоду "кроком назад". Маршаллові острови заявили, що прийняття угоди буде зрадою. "Ми не приймемо результат, який підриває нашу безпеку та загрожує нашому майбутньому", – заявила учасниця переговорів Кеті Джетніл-Кіджинер.

Міністр енергетики Великої Британії Міатта Фанбулле, яка очолювала делегацію своєї країни на COP, сказала: "Цей момент вимагав сміливих амбіцій, і ми невтомно працювали, намагаючись досягти консенсусу. Те, що нам це не вдалося, викликає величезне розчарування".

Нездатність досягти угоди щодо тексту, який викликає глибокі розбіжності, ілюструє, наскільки напруженими стали переговори в час, коли світові кліматичні цілі стають дедалі недосяжнішими, а різкі коливання цін на енергоносії, війна та інфляція випробовують готовність урядів брати на себе нові зобов’язання.

Цей хаос також є провалом для спільних організаторів – Туреччини та Австралії, які з самого початку наполягали на укладенні угоди, що підкреслювала б важливість розширення використання електроенергії.

COP-31 стала першим кліматичним самітом після того, як ООН попередила, що глобальне потепління перевищить позначку в 1,5 °C – найнагальнішу ціль Паризької угоди – і що необхідно подвоїти зусилля, щоб обмежити подальше потепління.

У проєкті підсумкового тексту містився заклик до того, щоб до 2035 року 35 % світового енергоспоживання забезпечувалося електроенергією, порівняно з 23 % сьогодні – цю ціль особливо відстоювала Туреччина.

У відхиленому тексті не було зазначено, що електрифікація має бути "чистою", як того вимагали багато країн, але в ньому йшлося про те, що розширення нових джерел енергії має відбуватися паралельно із заходами щодо "збільшення частки чистої енергії, підвищення енергоефективності та активізації впровадження інших технологій з низьким рівнем викидів".

Як повідомлялося, Європейський Союз і Велика Британія наблизилися до укладення угоди про об’єднання систем торгівлі квотами на викиди вуглецю (ETS).

Рада ЄС у п’ятницю, 6 листопада, прийняла рішення відтермінувати на один рік дію правил, пов’язаних з імпортом сирої нафти, природного газу (метану) та вугілля.