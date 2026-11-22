Поліція Греції вилучила 35 картин, які експерт з мистецтва визнав підробками, затримано підозрюваного.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Підозрювані, як стверджується, намагалися продати картини як справжні твори видатних грецьких та іноземних художників на загальну суму 1,7 млн євро.

У суботу в Афінах було затримано 44-річного чоловіка, тоді як другий підозрюваний – 49-річний православний архімандрит, який, за повідомленнями, служить у одному зі штатів США, – залишається на волі. За даними поліції, священнослужитель керував продажами через великий інтернет-маркетплейс, використовуючи обліковий запис під ім’ям "Іоанніс".

Розслідування розпочалося 7 жовтня після надходження скарги щодо двох картин, що приписуються грецькому художнику-експресіоністу Георгію Бузіанісу, які рекламувалися в Інтернеті разом із сертифікатами автентичності. Скаржник, фахівець з мистецтва, запідозрив, що ці твори є частиною ширшої операції з підробки.

44-річного чоловіка затримали поблизу станції метро "Амбелокіпі", коли він, як стверджується, готувався продати шість картин за 5 150 євро. Він повідомив поліції, що забирав ці твори у другого підозрюваного, з яким був знайомий з 2014 року.

Під час обшуків у помешканнях підозрюваних було виявлено 35 картин, а також 2 750 євро готівкою, 97 золотих суверенних монет, чотири французькі золоті монети та два дорогоцінні камені.

Історик мистецтва та мистецтвознавець оглянув вилучені картини й дійшов висновку, що жодна з них не є автентичною. Експерт, призначений судом, також оцінить твори та їхні сертифікати автентичності.

Обом чоловікам висунуто звинувачення, зокрема, у незаконному обігу підроблених творів мистецтва з обтяжуючими обставинами, шахрайстві з обтяжуючими обставинами та порушенні авторських прав. Розслідування триває з метою встановлення повного масштабу ймовірної схеми та того, чи були до неї причетні інші особи.

Наприкінці серпня двоє чоловіків викрали з Музею прикладного мистецтва (MAK) у центрі Відня кольє, оздоблене діамантами, яке належало єгипетській королеві Назлі.

27 серпня в Іспанії за чотири хвилини пограбували музей і викрали артефакти бронзової доби.

15 серпня на італійському острові Сицилія сталось пограбування музею, під час якого винесли чотири полотна Антонелло да Мессіни.