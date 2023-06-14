Операция Doppelgänger: как Россия подделывала новости ведущих европейских СМИ

"Французские власти выявили цифровую кампанию по манипулированию информацией, которая ведется против Франции с привлечением российских исполнителей; в ней участвовали государственные или связанные с российским государством структуры путем распространения ложной информации", — заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

В ее заявлении, которое зачитала на брифинге 13 июня пресс-секретарь МИД Анн-Клер Лежандр, говорится, что Париж "тесно сотрудничает" со своими союзниками, "чтобы пресечь гибридную войну, которую ведет Россия".

Согласно отчету, который публикует МИД Франции, кампания была нацелена на сайты ряда французских общенациональных изданий, а также на сайт министерства иностранных дел и другие правительственные порталы путем создания зеркальных страниц.

"Вовлечение российских посольств и культурных центров, которые активно участвовали в расширении этой кампании, в том числе через свои институциональные аккаунты в социальных сетях, является новой иллюстрацией гибридной стратегии, которую Россия реализует, чтобы подорвать условия для спокойных демократических дебатов, а следовательно, для подрыва наших институтов демократии", – говорится в заявлении МИД.

Операция по дезинформации под названием Doppelgänger (в европейском фольклоре Doppelgänger — злой двойник человека, темная сторона личности) была уже задокументирована в 2022 году, в частности, европейской организацией EUDisinfoLab и американским гигантом Meta.

Сейчас ведется ее "вторая фаза", "но с более изощренными способами действий, направленными на то, чтобы обойти контрмеры и быть менее заметной", — объяснил агентству France-Presse источник во французских структурах безопасности.

В конце сентября 2022 года компания Meta объявила, что ей удалось пресечь проводившуюся из России операцию по "тайному влиянию" и манипулированию информацией на платформе Facebook.

Операция велась двумя российскими маркетинговыми консалтинговыми фирмами, которые продвигали в соцсетях статьи, опубликованные на "пиратских сайтах". На это две компании потратили около $105 тысяч.

Теперь во Франции "жертвами" российской операции стали по меньшей мере четыре французских ежедневных газеты: Le Parisien, Le Figaro, Le Monde и 20 minutes.

С точки зрения техники речь в данном случае идет о создании (публикации) подложных статей на страницах, идентичных по виду и параметрам официальным сайтам популярных СМИ, но с другим доменным именем (например, с расширением .ltd вместо .fr).

Такой вид кибермошенничества называется "тайпсквоттинг".

Причем зачастую обман усугубляется тем, что подобные фальшивые публикации снабжаются гиперссылками на подлинные статьи "пиратируемого" СМИ. Затем эти фейковые материалы распространяются через социальные сети, чтобы повысить их "вирусность".

Российская кампания дезинформации во Франции была раскрыта в ходе расследований, проводимых специальной службой VIGINUM, созданной в 2021 году при французском правительстве для выявления и борьбы с попытками иностранного вмешательства в цифровой сфере.

"Эта кампания по манипулированию информацией, за которой VIGINUM следит уже более года, направлена на дискредитацию поддержки Украины Западом", – говорится в выводах, опубликованных французской спецслужбой.

Как отмечает VIGINUM, в ходе кампании распространялся "пророссийский контент, связанный с войной в Украине" и "порочащий украинских лидеров". Злоумышленники также "эксплуатировали" внутреннюю новостную повестку Франции, распространяя контент, обостряющий политическую и общественную полемику.

Служба VIGINUM выделяет четыре основные темы в нарративе этих подложных публикаций:

- неэффективность санкций против России, которые в первую очередь лягут бременем на государства ЕС и/или их граждан;

- русофобия западных государств;

- варварство украинских вооруженных сил и неонацистская идеология, преобладающая среди украинского руководства;

- негативные последствия для европейских стран от приема украинских беженцев.

Французская служба VIGINUM сообщает о выявлении 355 доменных имен, с помощью которых проводилась российская кампания дезинформации.

"С конца мая 2023 года" эта кибероперация вышла на новый уровень, поскольку, как отмечается в отчете, злоумышленники начали размещать материалы, имитирующие публикации министерства иностранных дел Франции.

"Мы обнаружили десятки купленных русскими доменных имен. Мы имеем дело не с людьми, которые действуют точечно, "гомеопатическими дозами", они находятся в начале процесса индустриализации. При этом мы не знаем их конечной цели. Это микронацеливание на определенные группы населения? Является ли это постоянной малоинтенсивной кампанией? Или готовится для массовой акции в какой-то момент?" – прокомментировал агентству France-Presse источник в службах безопасности.

По его словам, эта операция "была очень хорошо скоординирована и структурирована".

Первоначальная платформа операции носит название RRN, по названию пророссийского сайта RRN.world, Reliable Recent News (ранее называвшегося Reliable Russian News) – сайта, созданного через несколько месяцев после начала войны РФ против Украины, на котором публиковалось много фейков, в частности о так называемой "инсценировке" бойни в Буче.

Помимо тайпсквоттинга, платформа распространяла карикатуры на Зеленского или публиковала пророссийский дискурс и фейки через определенные так называемые "реинформационные" сайты.

Агентство France-Presse отмечает, что, помимо французских изданий Le Parisien, Le Figaro, Le Monde и 20 minutes,

российская киберкампания дезинформации затронула немецкие Frankfurter Allgemeine Zeitung, Der Spiegel, Bild и Die Welt, а также ряд СМИ Италии.

Данная операция является частью уже длительной и задокументированной практики воздействия на общественное мнение, проводимой Россией, говорится в отчете французского МИД.

После вторжения в Украину Москва делает ставку на фейковые новости, чтобы подорвать общественную поддержку украинцев на Западе.

Путин "ждет, пока западные общества устанут", указал в понедельник один высокопоставленный европейский чиновник, напомнив, что в условиях прекращения поставок российских энергоносителей в Европу "прошлая зима была мягкой", но "если следующая будет тяжёлой" и цены на отопление взлетят, это может "вызвать напряженность в обществе".

Статья первоначально вышла на сайте Radio France internationale и публикуется с разрешения правообладателя