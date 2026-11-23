Демократи в Палаті представників США забезпечили собі найкращий результат на загальних виборах за останні десятиліття, здобувши щонайменше 258 місць у результаті безпрецедентного з 1992 року тріумфу.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Як зазначається, демократи здобули додаткові 44 місця в Палаті представників порівняно з попереднім складом – на чотири більше, ніж під час перших проміжних виборів за часів президентства Дональда Трампа у 2018 році.

Кількість у 258 місць була досягнута в неділю, 22 листопада, після того, як демократ Чак Габбард переміг республіканку Вірджинію Фокс у Північній Кароліні.

Результати ще щодо чотирьох місць у Палаті представників залишаються невизначеними: по одному в Міннесоті та Теннессі й два в Луїзіані, де в грудні відбудеться другий тур.

Республіканці матимуть щонайменше 173 місця і перебуватимуть у меншості.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прагне, щоб новобраний Конгрес США, який складе присягу у січні, продемонстрував єдність у підтримці України.

ЗМІ повідомляли, що провідні республіканці Палати представників США намагаються використати положення про підтримку України в законопроєкті про національну оборону як інструмент тиску на демократів; вони прагнуть домогтися вилучення норм, які посилюють контроль Конгресу над міністром оборони Пітом Гегсетом і президентом Дональдом Трампом.

Як відомо, на проміжних виборах до Конгресу США Республіканська партія Трампа втратила більшість в обох палатах Конгресу.

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