Російське судно Sparta II було відбуксоване в море за межі виключної економічної зони Фінляндії та зони відповідальності Фінляндії за запобігання екологічним збиткам.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Операція Прикордонної служби і берегової охорони завершилася пізно ввечері у неділю.

Обмеження на морський та повітряний рух після цього скасували.

Міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен висловила подяку усім залученим службам.

"Завдяки офіційним заходам ситуацію вдалося стабілізувати, і екологічної шкоди вдалося уникнути", – заявила вона.

За словами Рантанен, керівництво держави постійно отримувало від Прикордонної служби актуальну інформацію про ситуацію.

"Рішення приймалися з урахуванням безпеки Фінляндії", – зазначила Рантанен.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що судно становило серйозний ризик.

"На жаль, наслідки загарбницької війни Росії помітні й у наших регіонах. Ми й надалі докладатимемо зусиль для забезпечення стабільності та безпеки у Фінській затоці. Президент дякує владі за відповідальні та компетентні дії", – сказав Стубб.

У другій половині дня у неділю заявляли, що пожежа на кораблі була погашена не повністю, але судно вже було можна буксирувати.

Фінська Армія оборони 21 листопада виявила атаку безпілотника на російське торгове судно на захід від Суурсаарі у східній частині Фінської затоки, у міжнародних водах.

Український експерт розповів, що безпілотник уразив судно Sparta II, яке РФ використовувала для військових операцій. Зокрема – для перевезення зброї із Сирії для ймовірного використання у війні проти України.

У прикордонній службі Фінляндії заявили, що російське судно 21 листопада уразили українські безпілотники.