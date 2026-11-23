У Гданську 21 листопада на території порту спалахнула пожежа на звалищі металолому; через значне задимлення міська влада у понеділок, 23 листопада, закликала мешканців зачинити вікна та двері, обмежити перебування на відкритому повітрі й не наближатися до місця займання.

Відповідне попередження опублікувало Управління цивільного захисту, передає Onet, пише "Європейська правда".

Як повідомляється, пожежа спалахнула ввечері 21 листопада, а ввечері 22 листопада пожежники та портові робітники все ще розгрібали лопатами великі обсяги металолому.

Od kilkunastu godzin trwa walka z ogniem na terenie Portu Gdańsk. Wczoraj wieczorem doszło tam do pożaru hałdy złomu. Na miejscu pracuje około 40 strażaków. https://t.co/SJPiPOinBx – Fakty RMF FM (@RMF24pl) November 22, 2026

Станом на ранок 23 листопада гасіння пожежі триває, але через характер та обсяг горючого матеріалу операція складна і займе час.

У зв’язку з цим мешканців міста закликають закрити вікна та обмежити перебування на відкритому повітрі.

"Тривають роботи з ліквідації пожежі металолому в порту Гданська. Закрийте вікна та двері. Якщо можливо, залишайтеся вдома. Не наближайтеся до місця події", – закликало Управління цивільного захисту.

Влітку 2025 року спалахнула масштабна пожежа у порту Гамбурга, внаслідок якої п'ятеро людей зазнали поранень.