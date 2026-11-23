Спецпредставник президента США Джаред Кушнер заявив, що Дональд Трамп схвалив би гарантії безпеки для України за зразком статті 5 договору НАТО із затвердженням у Конгресі, якби загальна архітектура безпеки в Європі робила вкрай малоймовірною необхідність коли-небудь застосувати ці гарантії.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Кушнер заявив, що готовність Трампа розглянути для України гарантії безпеки на зразок статті 5 є "ключовою умовою досягнення тривалого миру".

А "готовність Росії" обговорити такі гарантії, за словами зятя Трампа, є "важливим кроком уперед і потенційним свідченням того, що вона серйозно ставиться до миру".

"Надійна гарантія на зразок статті 5, підкріплена механізмами стримування та запобігання конфліктам, могла б суттєво знизити ризик нової війни. Президент Зеленський має рацію: ці гарантії мають бути конкретними, надійними та чітко задокументованими", – акцентував він.

Кушнер заявив, що це одні з "найважливіших зобов’язань, які можуть взяти на себе Сполучені Штати, і вони потребують ретельного розгляду".

Він зазначив, що Трамп мав би схвалити будь-яку запропоновану гарантію з урахуванням конституційних процедур та процедур у Конгресі.

За словами Кушнера, американський президент зробив би такий крок "лише в тому разі, якби був переконаний, що це однозначно відповідає національним інтересам Америки, а ширші домовленості щодо безпеки роблять вкрай малоймовірним, що ця гарантія коли-небудь буде застосована".

"Саме тому гарантії безпеки для України не можна остаточно узгодити в відриві від післявоєнної архітектури європейської безпеки. Ці два питання слід розглядати разом", – наголосив він.

Спецпредставник Трампа зазначив, що європейські інститути та угоди з питань безпеки становлять важливу основу, а мета США – "зміцнити їх, визначити, де чинні механізми не змогли запобігти цій війні, та розробити ефективніші механізми для зменшення ризику майбутніх конфліктів".

"Це включає постійні канали для консультацій, комунікації в кризових ситуаціях, усунення військових конфліктів, більшу прозорість та взаємні заходи для запобігання ескалації. Нам потрібне чітке розуміння намірів та зобов’язань усіх сторін, а також практичні механізми, які функціонуватимуть навіть під час серйозних розбіжностей", – пояснив він.

Раніше Кушнер стверджував, що Вашингтон домігся від РФ готовності розглядати гарантії безпеки для України за моделлю 5-ї статті договору НАТО.

У відповідь на слова Кушнера президент Володимир Зеленський заявив: він не впевнений, що в України та США однакове бачення того, що стоїть за фразою "гарантії безпеки як у статті 5 НАТО".

А президент Трамп не уточнив, які гарантії безпеки Вашингтон готовий надати Україні, бо вважає, що спершу потрібно "укласти угоду".

Заступник глави МЗС Росії Сергєй Рябков, своєю чергою, заявив, що будь-які форми "квазічленства" України в НАТО в рамках гарантій безпеки є неприйнятними для Москви.