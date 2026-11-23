Американський президент Дональд Трамп попередив, що може віддати наказ про удари по Ірану після Нового року, якщо країни не дійдуть згоди.

Про це він сказав у коментарі Fox News, пише "Європейська правда".

Як зазначається, Трамп звинуватив іранських перемовників у затягуванні часу.

"Зараз вони поводяться агресивніше, ніж до виборів", – сказав Трамп, охарактеризувавши іранських посадовців як "професійних степ-танцюристів".

Трамп попередив, що може віддати наказ про удари по Ірану після Нового року, якщо країни не дійдуть згоди.

Окрім цього, як зазначається, Трамп також закликав Іран спробувати прорвати морську блокаду США.

"Сподіваюся, що вони це зроблять – тоді всі вони опиняться на дні моря, як і решта їхнього флоту", – процитував журналіст американського президента.

За даними ЗМІ, Трамп останніми днями заявив високопосадовцям своєї адміністрації, що може утриматися від ударів по Ірану, якщо з боку Тегерана або підтримуваних Іраном єменських хуситів не буде нових провокацій.

Понад 70% американців хочуть, щоб новий Конгрес вжив заходів для припинення війни з Іраном.