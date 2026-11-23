Спецпредставник президента США Джаред Кушнер заявив, що найближчими тижнями американські перемовники будуть працювати з Україною, представниками Європейського Союзу та Росією для досягнення спільної згоди щодо архітектури безпеки.

Про це він повідомив у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Кушнер заявив, що протягом найближчих тижнів у рамках приватних бесід та багатосторонніх обговорень США мають намір співпрацювати з Україною, європейськими партнерами та Росією, аби "спробувати досягти спільної згоди" щодо архітектури безпеки.

"Якщо нам вдасться розробити рамки з чіткими зобов’язаннями, взаємними обов’язками та надійним виконанням – це додасть нам більшої впевненості в тому, що всі готові вжити необхідних кроків для досягнення миру", – наголосив він.

Американський перемовник зазначив, що готовність обговорити ці "історичні питання створює важливу нагоду зупинити кровопролиття".

"Наша мета – суверенна, безпечна, процвітаюча та вільна Україна, сильніша й стабільніша Європа, а також тривалий мир, побудований на домовленостях, які значно зменшать ймовірність нової війни. Ось яке завдання стоїть перед нами", – додав Кушнер.

Також він заявив, що Дональд Трамп схвалив би гарантії безпеки для України за зразком 5 статті договору НАТО із затвердженням у Конгресі, якби загальна архітектура безпеки в Європі робила вкрай малоймовірною необхідність коли-небудь застосувати ці гарантії.

Нагадаємо, видання The New York Times повідомляло про те, що Росія під час переговорів в Абу-Дабі щодо завершення війни проти України знову висунула вимогу, щоб НАТО відвів свої війська до позицій, які Альянс займав у 1997 році.

Своєю чергою глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль вважає зайвими переговори щодо нової архітектури безпеки в Європі.