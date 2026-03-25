Словенія ламає "план Орбана": які наслідки матиме перемога чинного прем'єра Голоба

Попри прогнози, чинному прем'єру Роберту Голобу та його партії вдалося здобути перемогу, хоч і з мінімальною перевагою

Увага до парламентських виборів у Словенії вийшла далеко за межі цієї маленької пост'югославської країни.

Передвиборчі опитування прогнозували перемогу правої опозиції на чолі з колишнім головою уряду Янезом Яншею. Повернення його до влади стало би подарунком для угорського прем’єра Віктора Орбана, підтвердивши його концепцію про поступовий, але незворотний розворот Європи до ультраконсервативних цінностей.

На початку виборчої кампанії здавалося, що Орбан правий і Словенська демократична партія (СДП) Янеза Янші переможе. Про такий результат говорили і перші, ще неофіційні, дані з виборчих дільниць – традиційно першими рахують результати з сільських дільниць, і саме там живе базовий електорат правоконсерваторів.

Втім, ближче до підбиття підсумків, коли у Державній виборчій комісії почалися підрахунки бюлетенів з міських дільниць, ситуація поступово почала змінюватися.

А за результатом попереднього підрахунку всіх голосів переможцем став "Рух Свобода" нинішнього голови уряду Роберта Голоба. Щоправда, з мінімальною перевагою лише в один мандат.

З позиції переможця чинний голова уряду розпочинає переговори про формування нової коаліції.

Щоправда, ці перемовини можуть виявитися набагато складнішими, аніж чотири роки тому після попередніх виборів.

Голосування на тлі скандалу

На тлі гучного скандалу, що стався напередодні, сам день голосування минув досить спокійно.

Як завжди, словенці продемонстрували достатньо високу явку – 69,32%, на виборах 2022 року було лише на 2% більше (уточнимо, що наразі всі дані є попередніми, а остаточні мають з’явитися до 7 квітня).

Вже відомі імена 90 нових депутатів Державних зборів, а всього було 1185 претендентів на крісла в парламенті. З них – 57 чоловіків та 33 жінки. Наймолодшому – 25 років (він вже вдруге стає депутатом), двом найстаршим – по 72 роки (і один з них – Янез Янша).

Саме голосування пройшло без суттєвих порушень. Мабуть, не можна вважати порушенням автоматичні двері, які зламалися на вході до однієї з виборчих дільниць та були швидко відремонтовані. Або нестачу бюлетенів на дільниці у словенському консульстві в Трієсті (сусідня Італія), куди термінове були привезені нові.

Щоправда, Янша, незадоволений підсумками голосування, поки їх не визнав. А на засіданні виконавчого комітету СДП розповідали про нібито численні порушення під час голосування.

Тож лідер опозиції наполягає на перерахуванні бюлетенів, а у разі виявлення порушень – на проведенні нових, дострокових виборів.

Проте все це не змогло затьмарити головного скандалу, пов’язаного з втручанням у вибори ізраїльської розвідувальної компанії Black Cube, яка нібито грала на боці партії Янші. А злив телефонних розмов керівництва "Руху Свобода" міг мати істотний вплив на результат виборів.

Як наслідок, глава уряду Роберт Голоб та міністерка закордонних справ Таня Файон заявили, що цей випадок (якщо він підтвердиться за наслідками розслідування) є "державною зрадою та нападом на суверенітет Словенії".

Невпевнена перемога

Чи можна говорити про однозначного переможця цих виборів? Напевно, ні.

"Рух Свобода" здобув перше місце – за нього віддали голоси 28,82% виборців, проте у порівнянні з попередніми виборами його присутність у парламенті скоротиться з 41 до 29 мандатів – що суттєво ускладнить коаліційний процес.

Натомість Словенська демократична партія, якій прогнозували гучний реванш, здобула лише 27,95% голосів, що означає 28 мандатів – лише на один більше, аніж вони мають зараз.

Схоже, що скандал із підслуховуванням мав наслідки, протилежні очікуваним, лише мобілізувавши противників Янші.

Інші учасники коаліції показали непогані результати. Блок "Ліві / Весна" з результатом 5,58% зберігає п’ять мандатів. Щоправда, один мандат втрачають соціал-демократи (6,7%, 6 мандатів).

Незадоволені виборці частково підтримали нові політичні проєкти. Так, "Демократи" Анже Логара з результатом 6,7% здобудуть 6 мандатів. А ще 5 мандатів отримає Resni.ca (5,53%).

Також трохи покращив свої позиції блок "Нова Словенія / Ліберальна партія / Фокус" – третє місце з результатом 9,29% та 9 мандатів, на один більше, аніж зараз.

Також по одному мандату отримали представники італійської та угорської меншин.

Такі результати означають, що майбутня коаліція включатиме вже не трьох учасників, як зараз, а щонайменше чотирьох. А відповідно, коаліційні перемовини будуть набагато складнішими.

І коаліція, що зрештою постане, буде ще менш стабільною, аніж нинішня. Тож не виключено, що дискусії між партіями-переможцями та пошук консенсусу можуть відсунути вирішення актуальних проблем життя та розвитку країни на другий план.

Саме про це у своєму першому післявиборчому інтерв’ю заявив Янез Янша. Він прогнозує, що за нинішніх розкладів майбутня коаліція буде слабкою, уряд – нестабільним, а в державі не буде ані політичної, ані економічної стабільності. Тим самим політик закликав рятувати країну на дострокових виборах.

Коаліція в пошуках четвертого

Попри те, що Янез Янша не втрачає оптимізму і робить заяви, що готовий відправити чинного прем’єра в опозицію, його заклики про дострокові вибори стверджують про протилежне.

Саме Роберт Голоб наразі має всі шанси зберегти за собою посаду голови уряду.

Проте керівна коаліція напевно зазнає змін.

Адже її нинішні учасники отримали лише 40 мандатів, тоді як для більшості потрібно щонайменше 46.

Голоб вже заявив, що відкритий до переговорів з усіма демократичними силами для формування демократичної коаліції та формування уряду (звичайно, за винятком СДП).

За словами прем’єра, основою коаліції стане програма "Амбітна Словенія". Її головними орієнтирами є забезпечення економічного розвитку в ім’я покращення життєвого рівня населення, будівництво житла для молоді, державна підтримка системи охорони здоров’я без черг.

Голоб також визначив червоні лінії – жодних переговорів щодо суверенітету та недопущення іноземців до керування країною (він мав на увазі скандал з Black Cube), ніяких дострокових виборів.

"Демократи" Анже Логара ще до початку переговорів з "Рухом Свобода" заявили, що вони готові увійти до коаліції, але висунули умову – три міністерства. Причому – ключових, йдеться про міністерства закордонних справ, внутрішніх справ та фінансів.

Не дивно, що у "Русі Свобода" відповіли на це відмовою, після чого Логар відмовився увійти до майбутнього уряду Голоба.

Однак є й інша опція. Лідери блоку на чолі з "Новою Словенією" (9 мандатів) заявили, що вони не виключають можливості приєднатися до урядової коаліції.

Формування коаліції тепер багато в чому залежить від того, як Роберт Голоб проводитиме переговори, на які поступки він буде готовий піти, чи зможе він завоювати потенційних союзників.

* * * * *

Головний висновок цих виборів – європейський клуб правих популістів так і не отримав поповнення.

Вибори у Словенії продемонстрували, що крихка стійкість проєвропейських, центристських та ліберальних сил зберігається, якщо мобілізація висока, а ставки та цілі чітко визначені. Водночас у правих з'являються первинні ознаки фрагментації та втрати популярності.

І це погана новина насамперед для Віктора Орбана, у якого вдома вже 12 квітня пройдуть парламентські вибори. А також і для словацького прем’єра Роберта Фіцо та президента Сербії Александра Вучича.

Щоправда, Янез Янша має істотну відмінність від цих політиків – його точно не можна віднести до "друзів Путіна".

Проте його перемога мала би посилити антизахідний блок, а відповідно – була б на руку Кремлю.

І наостанок, вже стало відомо, що Роберт Голоб запросив Янеза Яншу зустрітися!

Навряд чи мова на цій зустрічі піде про створення коаліції, хоча остаточно виключати це недоречно. Натомість два провідні політики Словенії зможуть спробувати обмежити свої амбіції та почати пошук консенсусу заради майбутнього країни.

Автор: Володимир Цибульник,

кандидат історичних наук, експерт із Західних Балкан