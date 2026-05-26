Глави МЗС ЄС 27-28 травня обговорять посилення тиску на Росію після "безрозсудних атак"

Під час неформального саміту міністрів закордонних справ ЄС (формат "Гімніх") у столиці Кіпру Нікосії 27-29 травня обговорюватимуть збільшення міжнародного тиску на Росію у відповідь на її нещодавні ракетні атаки на цивільне населення України.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер.

На зустрічі глави МЗС країн ЄС разом з очільницею європейської дипломатії обговорять варіанти збільшення тиску на Росію через її жорстокі атаки по Україні.

"Найближчими днями у нас відбудеться зустріч міністрів закордонних справ ЄС із загальних питань щодо Росії на Кіпрі. І ми ще раз обговоримо з високою представницею (Каєю Каллас – ред.) посилення міжнародного тиску на Росію", – повідомила Гіппер.

Вона додала, що "ЄС зберігає свою присутність та співпрацю в Києві" попри погрози з боку Москви.

"Росія намагатиметься посіяти паніку, викликаючи тривогу; вони прагнуть страху та ізоляції в Україні та інших місцях. Але ми маємо чітке повідомлення: це не спрацює", – підкреслила речниця.

Як повідомляла "Європейська правда", 26 травня ЄС викликав російського повіреного через погрози Москви іноземним дипломатам.

Нагадаємо, МЗС Польщі напередодні заявило, що розглядатимуть удари РФ по польських диппредставництвах як цілеспрямовані та навмисні і закликали Росію негайно припинити її агресію.

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова запевнила, що західні дипломати не покинуть Київ попри нові погрози РФ щодо нових ударів по українській столиці.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга переконаний, що російські погрози щодо нових ударів по Києву мають на меті залякати західних дипломатів.