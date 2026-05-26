Британія вдарила санкціями по мережах, які допомагають Росії обходити санкції

Велика Британія у вівторок, 26 травня, вдарила новими санкціями по Росії: цього разу вони спрямовані проти криптовалютних мереж, які використовуються для обходу британських санкцій.

Про це йдеться у відповідній заяві британського уряду, пише "Європейська правда".

Цей пакет із 18 санкцій безпосередньо націлений на незаконну фінансову інфраструктуру Росії, яка використовується для переміщення коштів, закупівлі товарів та підтримки війни.

Як зазначається, нові санкції зокрема зачіпають підтримувану Кремлем мережу A7, яка активно використовує фінансові системи Киргизстану для перекачування коштів у військову економіку Росії.

Також Британія націлилася на три грузинські компанії, що керують біржами, орієнтованими на Росію, які, як зазначається, намагаються уникнути санкцій.

"Якщо Кремль вважає, що може уникнути наших санкцій, ховаючись за криптовалютними мережами та тіньовими фінансовими системами, він глибоко помиляється", – заявила міністерка закордонних справ країни Іветт Купер.

На тлі цього варто нагадати, що уряд Сполученого Королівства 20 травня застосував виняток із санкцій проти Росії, дозволивши імпорт дизельного та авіаційного палива, виготовленого з російської сирої нафти в третіх країнах.

Міністр з торговельної політики Великої Британії Кріс Браянт попросив вибачення за рішення щодо пом’якшення санкцій проти Росії. Цього ж дня раніше Браянт намагався виправдати таке рішення.

Читайте детально на цю тему: Час великих змін у санкціях: чому рішення Британії про російську нафту – виклик, але не "зрада".