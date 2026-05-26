Норвегія викликала посла РФ через погрози іноземним дипломатам

Міністерство закордонних справ Норвегії викликало посла Росії через російські погрози на адресу іноземних дипломатів.

Як пише "Європейська правда", про це заявив глава МЗС країни Еспен Барт Ейде, цитує NRK.

У вівторок, 26 травня, Ейде викликав посла РФ у Норвегії, щоб висловити протест "проти явних погроз на адресу іноземного персоналу в Україні, які Росія висловила останніми днями".

Також під час розмови, за словами глави МЗС Норвегії, він засудив російський обстріл Києва у ніч проти 24 травня.

Також представника РФ викликала зовнішньополітична служба ЄС.

У МЗС Польщі напередодні заявили, що розглядатимуть удари РФ по польських диппредставництвах як цілеспрямовані та навмисні і закликали Росію негайно припинити її агресію.

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова запевнила, що західні дипломати не покинуть Київ попри нові погрози РФ щодо нових ударів по українській столиці.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга переконаний, що російські погрози щодо нових ударів по Києву мають на меті залякати західних дипломатів