Глава Єврокомісії у Литві висловила підтримку країнам Балтії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у столиці Литви Вільнюсі висловила підтримку країнам Балтії, на територію яких дедалі частіше залітають "заблукалі" дрони.

Про це вона написала у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Фон дер Ляєн заявила, що Європа повністю солідарна з Естонією, Латвією та Литвою і стоїть з ними пліч-о-пліч.

Вона наголосила, що Європейський Союз посилить підтримку цих країн.

"Адже коли випробуванню піддаються країни Балтії, випробуванню піддається вся Європа", – додала президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, вранці 20 травня у кількох східних районах Литви та Вільнюсі оголосили повітряну тривогу через ймовірне потрапляння безпілотника у литовське небо, що серйозно порушило звичний ритм життя багатьох тисяч людей. В укриття спустили у тому числі найвище керівництво країни.

Безпілотник, який фіксувався на радарах і потім зник, поки не знайшли. Припускають, що він міг як впасти непоміченим десь на території Литви, так і вилетіти з повітряного простору країни.

За кілька днів до того на території Литви розбився у полі БпЛА, який згодом ідентифікували як український.

Пізніше міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що Росія навмисно направляє українські безпілотники у повітряний простір країн НАТО, намагаючись послабити підтримку України.

