В СНД розпочали процедуру щодо виходу Молдови з ключових угод

Виконавчий комітет СНД отримав заяву Молдови про вихід із ключових угод організації і запустив відповідну процедуру.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генсек СНД Сергєй Лебедєв, якого цитує російське видання Комерсант.

При цьому Лебедєв стверджує, що Кишинів прагне зберегти співпрацю в економічній сфері.

"Ми розпочали цю процедуру. Вона триватиме цілий рік. Але також надійшла заява від Кишинева про те, що він бажає залишитися в економічному співробітництві СНД", – зазначив він.

Нагадаємо, 9 квітня президентка Молдови Мая Санду підписала укази про денонсацію основоположних угод СНД.

Рішення про вихід було ініційовано Міністерством закордонних справ та підтримане парламентом у другому читанні 2 квітня.

Глава молдовського МЗС Міхай Попшой раніше говорив, що Молдова офіційно вийде зі Співдружності незалежних держав 8 квітня 2027 року.