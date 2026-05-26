Пісторіус переконуватиме Канаду укласти контракт на будівництво 12 субмарин

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у вівторок вирушив у п'ятиденну поїздку до Канади.

Як зазначено, головним завданням цієї поїздки є переконати Оттаву укласти контракт на будівництво 12 підводних човнів з німецькою суднобудівною компанією TKMS.

Днем раніше Пісторіус оголосив, що скасовує заплановану поїздку до Вашингтона, яка була призначена після його візиту до Канади.

За повідомленнями німецьких ЗМІ, міністр змінив свої плани, оскільки його американського колеги Піта Гегсета не буде у Вашингтоні і тому він не зможе зустрітися з ним.

Низка країн ЄС, зокрема Німеччина, все активніше прагнуть налагодити співпрацю з Канадою у сфері оборони на тлі погіршення відносин зі Сполученими Штатами за президентства Дональда Трампа.

Раніше цього місяця прем'єр-міністр Канади Марк Карні став першим неєвропейським лідером, який взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти.

На початку року Канада офіційно приєдналася до програми ЄС SAFE зі сприяння переозброєнню європейських держав.

Також писали, що Канада та п’ять країн Північної Європи заявили про домовленість щодо поглиблення співпраці у сфері військово-промислового виробництва та інших напрямках.