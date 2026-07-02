Туск під тиском корупції: як медичний скандал може змінити політичні розклади у Польщі

Ця історія залишилася в Україні малопоміченою через масштабний "історичний" конфлікт із Польщею. Але скандал, який спалахнув у червні, має всі шанси призвести до найбільшої політичної кризи уряду Дональда Туска від часу його повернення до влади.

А відповідно – матиме прямий вплив на парламентські вибори 2027 року.

Викриття у Варшаві медичного VIP-салону для політиків, багатомільйонних заробітків пов’язаного з владною коаліцією молодого лікаря та можливих зловживань у державній лікарні вийшли далеко за межі медичної тематики.

Медичний скандал вже перетворився на серйозне політичне випробування чинної влади, адже зачепив одну з найболючіших для польського суспільства тем – рівність громадян перед державою. Та й поставив під сумнів головну політичну обіцянку нинішньої влади – побудову держави з новими стандартами управління.

А саме тому його наслідки можуть виявитися набагато глибшими, аніж інші, можливо, навіть масштабніші корупційні скандали.

Медицина для політичної еліти

Поштовхом до кризи стали журналістські розслідування, які викрили діяльність лікаря та ексдепутата Ради варшавського району Урсус від "Громадянської коаліції" Давида Кацпшика.

Як виявилося, цей лікар лише за один рік заробив близько 1,6 млн злотих (понад 19 млн грн), працюючи водночас у кількох медичних закладах. Звичайно, така інформація одразу породила запитання про реальний обсяг відпрацьованого часу та законність такого поєднання посад.

Проте на початку цієї історії ніщо не вказувало на її вибухові політичні наслідки.

Втім, справжній політичний вибух спричинили не фінансові показники.

Найбільше обурення викликала інформація про існування у варшавській лікарні спеціального VIP-приміщення, де окремі політики та високопосадовці могли очікувати консультацій або проходити медичні процедури поза загальною чергою.

Для більшості поляків ця історія стала символом подвійних стандартів.

У країні, де пацієнти нерідко місяцями очікують на прийом до вузьких спеціалістів або планові операції, інформація про окремий простір для представників політичної еліти сприймається як демонстрація нерівності перед державою.

Саме тому суспільна реакція виявилася набагато гострішою, ніж у багатьох попередніх корупційних скандалах. Тим більше, що Дональд Туск повернувся до влади, значною мірою будуючи кампанію на обіцянці нових стандартів управління, прозорості та відмови від практик, які роками критикувала тодішня опозиція.

Удар по репутації владної коаліції був потужним.

Голова уряду намагався перевести дискусію у площину системної проблеми, нагадуючи про аналогічні випадки за часів уряду "Права і справедливості" ("ПіС"). Також було анонсовано масштабний аудит, перевірки, законодавчі зміни щодо сумісництва лікарських посад і кадрові рішення.

Однак скандал почав набирати обертів і зупинити це вже було неможливо.

Проблема, зрозуміла кожному

"Якщо виникли сумніви та були висунуті звинувачення на адресу одного з лікарів, зверніть увагу, як спрацювала держава. По-перше, перевірку провело міське управління, потім – Національний фонд здоров’я, а насамкінець – міністерство. Лікаря було звільнено в дисциплінарному порядку, звільнено все керівництво лікарні, а також наглядову раду. Усе спрацювало так, як і мало", – переконує депутат від "Громадянської коаліції" Гжегож Наперальський.

Він наголошує, що така реакція на журналістські розслідування свідчить про зміну стандартів державного управління порівняно з часами правління "ПіС".

Водночас деякі польські експерти звертають увагу на те, що у кризовому менеджменті вирішальне значення має не лише швидкість реакції, а й готовність влади брати політичну відповідальність. Натомість поки ж складається враження, що уряд переважно реагує на вже оприлюднені журналістами факти, а не сам визначає порядок денний.

Політична історія знає чимало прикладів, коли владу послаблювали не найбільші корупційні схеми, а справи, що ставали зрозумілими кожному виборцю. Саме такою й може стати "варшавська шпитальна афера".

Якщо мільйонні доходи лікаря ще можна пояснювати специфікою професії чи особливостями контрактної системи, то окремий VIP-салон для політиків апелює до базового відчуття справедливості.

Більшість поляків хоча б раз стикалися з чергами, перенесенням операцій чи дефіцитом медичних послуг. Тому історія про привілейований доступ чиновників до медицини сприймається особливо емоційно.

Саме образ нерівності, а не цифри у фінансових документах, може виявитися головною політичною проблемою уряду.

До виборів у парламент залишається понад рік, але кампанія вже фактично почалася.

Опозиційні "Право і справедливість" та "Конфедерація" активно використовують лікарняний скандал як доказ того, що після зміни влади принципи функціонування держави принципово не змінилися.

Зокрема, лідер "ПіС" Ярослав Качинський анонсував законопроєкт про створення аполітичної комісії суспільної довіри для розслідування порушень у Південній лікарні Варшави. "Вже маємо проєкт закону, який має уможливити створення комісії суспільної довіри. Це не слідча комісія і не інституція, яку можна порівняти з будь-якою іншою, що досі функціонувала в польській політичній системі", – стверджує він.

Хоча урядова коаліція майже одразу заявила, що документ не має шансів на ухвалення, сама поява такої ініціативи свідчить про те, що опозиція прагне максимально довго утримувати тему в центрі політичного порядку денного.

Примітно, що критика лунає не лише з боку "ПіС" і "Конфедерації". Так, лідер опозиційної лівої партії "Разом" Адріан Зандберг назвав ситуацію проявом значно глибшої системної проблеми.

На його переконання, місцеві політичні еліти роками перетворювали наглядові ради комунальних підприємств і лікарень на своєрідний механізм політичного працевлаштування, де ключову роль відігравали не професійні компетенції, а партійна належність. Саме тому, вважає політик, справа Південної лікарні (яка фігурує в скандалі) не може зводитися лише до одного лікаря чи кількох посадовців – вона демонструє хиби моделі управління.

"Місцеві еліти перетворили ці комунальні підприємства на власну "годівницю". І це просто скандал, адже ми маємо справу з ситуацією, коли мільйони злотих роздають якимось людям, котрі, як то кажуть, якби отримали дві кульки, то одну загубили б, а другу зламали", – зазначив Зандберг, наголосивши, що це стосується багатьох інших місцевих органів влади в Польщі.

Наслідки для Туска

Політична шкода вимірюється не лише кількістю звільнених чиновників чи відкритих кримінальних проваджень. Значно небезпечніше те, що ця історія руйнує головний політичний ресурс нинішньої влади – образ команди, яка після восьми років правління "Права і справедливості" мала запровадити принципово інші стандарти управління державою.

Для прем’єра Туска ця історія небезпечна не так юридичними наслідками, як політичними.

Після повернення до прем’єрського крісла у 2023 році саме обіцянка повернути державі прозорість, рівність правил і нові стандарти стала одним із головних аргументів "Громадянської коаліції".

Якщо ж виборці дійдуть висновку, що нинішня влада лише відтворює практики своїх попередників, це може суттєво послабити її головну перевагу напередодні парламентських виборів 2027 року.

У такому разі опозиції навіть не доведеться доводити масштаб корупції – достатньо буде постійно нагадувати виборцям образ VIP-салону для політичної еліти поруч із чергами звичайних пацієнтів. У сучасній політиці саме такі символи часто мають значно більший вплив на електоральні настрої, аніж найдетальніші звіти слідчих чи результати судових процесів.

Автор: Станіслав Желіховський,

кандидат політичних наук, експерт-міжнародник