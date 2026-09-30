В Угорщині скоротили вирок німецькій активістці у справі про напади на ультраправих

У середу, 30 вересня, угорський апеляційний суд скоротив термін ув’язнення громадянці Німеччини Маї Т., засудженій за напади на людей, яких підозрювали у симпатіях до ультраправих, у Будапешті у 2023 році.

Про це повідомляє Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, Мая Т. входила до групи активістів, які прибули до Угорщини, щоб протистояти мітингу ультраправих. Її заарештували в Берліні у грудні 2023 року, а згодом екстрадували до Угорщини для судового розгляду.

У лютому суд першої інстанції засудив її до восьми років позбавлення волі.

Згідно з обвинувальним актом, Мая Т. була членкинею ультралівої групи, яка планувала "ідеологічну боротьбу з насильницькими нападами на прихильників крайніх правих".

За версією обвинувачення, група мала намір нападати на людей із використанням різних предметів, здатних завдати тяжких травм або смерті.

Апеляційний суд вирішив пом’якшити покарання, зменшивши термін ув’язнення з восьми до семи років, оскільки за одним із двох пунктів обвинувачення Маю Т. слід вважати співучасницею, а не співвиконавицею злочину. Крім того, суд постановив, що її не слід розглядати як учасницю організованого злочинного угруповання.

Справа набула міжнародного розголосу після того, як у лютому 2025 року Конституційний суд Німеччини визнав незаконною екстрадицію Маї Т. до Угорщини.

Нагадаємо, також в Угорщині судили італійку Іларію Саліс, яку звинуватили у замаху на вбивство за те, що вона нібито була частиною групи антифашистів, які напали на людей, пов'язаних з ультраправим рухом "День честі".

Угорщина просила зняти імунітет з європарламентарки Саліс, але Європарламент не погодився.