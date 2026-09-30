Молдова "рішуче засудила" порушення свого повітряного простору
Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой "рішуче засудив" порушення повітряного простору країни у середу, 30 вересня.
Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".
Попшой заявив, що його країна "рішуче засуджує порушення повітряного простору Молдови безпілотником на тлі масштабних атак Росії проти України".
Він зазначив, що безпілотник впав і вибухнув поблизу села Гирбовець, що в Аненій-Нойському районі.
"Такі інциденти є неприйнятними і становлять пряму загрозу для наших громадян та національної безпеки", – наголосив очільник МЗС Молдови.
Вранці 30 вересня безпілотник пролетів через повітряний простір Молдови, після чого впав за межами села Гирбовець, що в Аненій-Нойському районі, та вибухнув.
За даними генерального інспекторату поліції, безпілотник вибухнув на висоті 40 метрів після зіткнення з опорою лінії зв’язку.
Цього ж дня ще один безпілотник пролетів над Молдовою; влада закривала повітряний простір у північній та центральній частинах країни.
А міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що безпілотник був реактивним.