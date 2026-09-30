Молдова "рішуче засудила" порушення свого повітряного простору

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой "рішуче засудив" порушення повітряного простору країни у середу, 30 вересня.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Попшой заявив, що його країна "рішуче засуджує порушення повітряного простору Молдови безпілотником на тлі масштабних атак Росії проти України".

Він зазначив, що безпілотник впав і вибухнув поблизу села Гирбовець, що в Аненій-Нойському районі.

"Такі інциденти є неприйнятними і становлять пряму загрозу для наших громадян та національної безпеки", – наголосив очільник МЗС Молдови.

Вранці 30 вересня безпілотник пролетів через повітряний простір Молдови, після чого впав за межами села Гирбовець, що в Аненій-Нойському районі, та вибухнув.

За даними генерального інспекторату поліції, безпілотник вибухнув на висоті 40 метрів після зіткнення з опорою лінії зв’язку.

Цього ж дня ще один безпілотник пролетів над Молдовою; влада закривала повітряний простір у північній та центральній частинах країни.

А міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що безпілотник був реактивним.