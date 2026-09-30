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Молдова "рішуче засудила" порушення свого повітряного простору

Новини — Середа, 30 вересня 2026, 12:40 — Уляна Кричковська-Богданова

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой "рішуче засудив" порушення повітряного простору країни у середу, 30 вересня.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Попшой заявив, що його країна "рішуче засуджує порушення повітряного простору Молдови безпілотником на тлі масштабних атак Росії проти України". 

Він зазначив, що безпілотник впав і вибухнув поблизу села Гирбовець, що в Аненій-Нойському районі. 

"Такі інциденти є неприйнятними і становлять пряму загрозу для наших громадян та національної безпеки", – наголосив очільник МЗС Молдови.

Вранці 30 вересня безпілотник пролетів через повітряний простір Молдови, після чого впав за межами села Гирбовець, що в Аненій-Нойському районі, та вибухнув.  

За даними генерального інспекторату поліції, безпілотник вибухнув на висоті 40 метрів після зіткнення з опорою лінії зв’язку.  

Цього ж дня ще один безпілотник пролетів над Молдовою; влада закривала повітряний простір у північній та центральній частинах країни. 

А міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що безпілотник був реактивним

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