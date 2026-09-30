Стефанчук обговорив з єврокомісаркою Кос фінансову підтримку України

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук обговорив з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос просування реформ та фінансову підтримку України.

Про це він заявив на своєму акаунті в Х, інформує "Європейська правда".

Зустріч відбулась дорогою до Мадрида, де Стефанчук братиме участь у XII Іберо-Американському парламентському форумі.

"Вдячний Марті Кос за високу оцінку роботи Верховної Ради та незмінну підтримку України. Позиція чітка: Європейський Союз і надалі стоятиме поруч з Україною на шляху реформ та європейської інтеграції. Для нас важливо зберігати цей темп – ухвалювати необхідні рішення, зміцнювати державу і крок за кроком наближати повноправне членство України в Європейському Союзі", – заявив спікер Верховної Ради.

За словами Стефанчука, з Мартою Кос вдалося обговорити подальшу фінансову підтримку України, роботу Верховної Ради в умовах постійних російських атак, ухвалення необхідних рішень та подальше просування реформ.

Нагадаємо, 29 вересня у Брюсселі Марта Кос заявила, що ЄС виконує свою частину зобов’язань і дала зрозуміти, що очікує того ж і від Києва. Зокрема, вона закликала українську владу об'єднатись для "толоки реформ" в обмін на фінансування.

Раніше президент Володимир Зеленський під час зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн стверджував, що через війну Верховна Рада не може працювати у звичайному режимі та швидко ухвалювати всі необхідні законопроєкти.