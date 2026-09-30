ПАРЄ закликала виділити частину грошей для відбудови України на реабілітацію ветеранів

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала держави-члени організації виділити щонайменше 10% своїх коштів, призначених для відбудови України, на реабілітацію та реінтеграцію ветеранів.

Про це йдеться у резолюції, прийнятій на сесії ПАРЄ 29 вересня, повідомляє "Європейська правда".

"Підтримка ветеранів є одним із найважливіших соціальних викликів, що стоять перед Україною", – заявили в ПАРЄ.

Асамблея закликала держави-члени Ради Європи виділити щонайменше 10% своїх національних коштів, призначених на відбудову України, на реабілітацію та соціальну реінтеграцію ветеранів та цивільних людей з інвалідністю.

Також у ПАРЄ закликали українську владу, за підтримки держав-членів, розробити єдиний прозорий механізм доступу до пільг та послуг. Це поєднуватиме довгострокову реабілітацію, психологічну підтримку, догляд вдома, адаптацію житлових умов, професійну реінтеграцію та доступну інфраструктуру.

У ширшому контексті ПАРЄ закликала запровадити комплексний мінімальний пакет підтримки для ветеранів, що охоплюватиме фізичне та психічне здоров’я, реабілітацію, працевлаштування, освіту, житло та соціальний захист, включаючи щонайменше три роки посиленої, скоординованої підтримки після звільнення з військової служби.

Вона також закликала держави-члени забезпечити транскордонну дію прав ветеранів, посилити підтримку сімей та колишніх військовополонених, а також надати допомогу Україні в консолідації її системи підтримки ветеранів.

Раніше йшлося про те, що Україна на засіданні ПАРЄ порушить питання російських компенсацій у справах Європейського суду з прав людини.

Також у Парламентській асамблеї Ради Європи запропонували шлях для того, щоб передати заморожені кошти РФ Україні на основі рішень Європейського суду з прав людини.