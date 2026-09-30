ЗМІ: ЄС розглядає відкриття доступу до свого ринку країнам-кандидатам

Країнам-кандидатам на вступ до ЄС буде запропоновано безпрецедентну "поступову інтеграцію" в єдиний ринок блоку, що включатиме безперешкодну торгівлю та доступ до науково-дослідних програм, поки їхні заявки перебувають у процесі розгляду.

Про це йдеться у проєкті пропозиції Європейської комісії, який є у розпорядженні Politico, пише "Європейська правда".

Згідно з планом, ЄС відкриє свій ринок для країн-кандидатів за умови, що вони погодяться виступати разом із блоком проти ворожих держав та промислових конкурентів.

"Більш рання інтеграція відкриє можливості для підприємств Союзу, зміцнить європейські ланцюги створення вартості та зменшить стратегічну залежність. Комісія визначить, у яких сферах підтверджене узгодження нормативно-правових актів та спроможність їх виконання дозволяють глибшу участь у наукових дослідженнях, інноваціях та промисловому співробітництві, а також ширший доступ до ринку", – йдеться у проєкті пропозиції.

Цей огляд, підготовлений під керівництвом головного радника президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн Александре Адама, кардинально змінить підхід ЄС до країн регіону. Наразі майже всі економічні переваги тіснішої співпраці зарезервовані лише для членів Євросоюзу, а з 2013 року, після приєднання Хорватії, жодна нова держава не вступила до ЄС.

У рамках огляду Україні, Молдові, Албанії та Чорногорії буде запропоновано "дорожні карти", покликані прискорити процес вступу у найближчі роки. В інших країн, таких як Північна Македонія, Косово, Боснія і Герцеговина, Сербія та Туреччина, цей процес затягується – при цьому зростають побоювання, що вони відійдуть від ЄС або наблизяться до Росії чи Китаю.

Згідно з планом Комісії, економічні вигоди, що пропонуються країнам-кандидатам, залежатимуть від їхньої підтримки цілей зовнішньої політики ЄС, а доступ до єдиного ринку – від того, чи не передаватимуть вони ключові технології ворожим державам та торговельним конкурентам.

"У міру поглиблення промислової та ринкової інтеграції участь у чутливих секторах має супроводжуватися співпрацею у сфері перевірки інвестицій, експортного контролю, впровадження санкцій та захисту чутливих технологій", – йдеться у документі.

Як зазначається, доступ до ринку має враховувати стратегічну узгодженість, критичні залежності та здатність управляти ризиками для інфраструктури та ланцюгів постачання.

Згідно з оглядом, кінцевою метою країн-кандидатів має бути набуття повноправного членства в ЄС, а цей час "слід повною мірою стратегічно використати як для підготовки Союзу до розширення членства, так і для поглиблення поступової інтеграції у сферах спільного інтересу".

Нагадаємо, Єврокомісія перенесла на 6 жовтня представлення оцінки того, як майбутнє розширення Євросоюзу вплине на його ключові політики та які зміни можуть знадобитися самому ЄС для прийняття нових держав-членів.

Раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос представила чотири напрямки змін до процесу розширення ЄС – внутрішні реформи блоку, посилені демократичні гарантії, поступова інтеграція та перехідні заходи.