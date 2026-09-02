Навроцький під тиском криптоскандалу: чи витримає рейтинг президента нову порцію компромату

У Польщі вибухнув гучний фінансовий скандал, що може вдарити по топполітиках.

Ще кілька місяців тому польська криптобіржа Zondacrypto була відома переважно тим, хто стежив за ринком цифрових активів. Проте тепер новини про неї стають ключовими у польських ЗМІ.

Причина – крах платформи, після якого тисячі клієнтів втратили доступ до своїх коштів, а польська прокуратура почала розслідування можливого масштабного шахрайства і відмивання грошей. За оцінками прокурорів та даними розслідувань, потенційно постраждати могли десятки тисяч людей, а сума збитків оцінюється щонайменше у 2,4 мільярда злотих (близько 535 мільйонів євро).

Втім, вже зараз очевидно, що ця історія має й політичний вимір, оскільки Zondacrypto була щедрим спонсором, і не тільки легальним. Зокрема, за подарунок від криптобіржі було затримано голову Олімпійського комітету Польщі Радослава Песевича.

Це затримання обіцяє стати не останнім, оскільки Zondacrypto не шкодувала грошей на зміцнення політичної підтримки, зокрема – фінансуючи польських правих. І в цьому контексті все більш підозрілим виглядає послідовне накладання вето президента Кароля Навроцького на законопроєкти, спрямовані на врегулювання обігу криптовалют відповідно до вимог ЄС.

Криптобіржа з російським слідом

"Коріння цієї криптовалютної біржі, яка сьогодні викликає страх у тисяч інвесторів, надзвичайно зловісне. Воно пов’язане зі зникненням або ймовірною смертю засновника компанії, грошима російської мафії та впливом російських спецслужб", – так охарактеризував Zondacrypto прем’єр-міністр Дональд Туск.

Історія компанії розпочалася у 2014 році в Катовіце, де Сильвестр Сушек заснував криптовалютну біржу BitBay. За кілька років платформа перетворилася на один із найбільших польських криптовалютних проєктів, а її засновник невдовзі став відомий як "польський король криптовалют".

У 2022 році Сушек за загадкових обставин зник.

Керівництво криптобіржею, яка незабаром пройшла через ребрендинг, перейшло до адвоката Пшемислава Крала. При цьому, за даними нинішнього керівництва Zondacrypto, зниклий "король криптовалют" може мати доступ до криптогаманця приблизно з 4,5 тисячами біткоїнів, вартість яких оцінюється у сотні мільйонів доларів.

Слідство, що триває зараз, також вивчає можливі зв’язки Сушека з людьми, яких підозрюють у діяльності організованих злочинних груп, фінансових махінаціях та незаконному позбавленні волі.

Підозри щодо криптобіржі висловлювали вже давно, проте у 2026 році ситуація набула нового масштабу.

Біржа зіткнулася з серйозними проблемами, зокрема зі значним скороченням біткоїн-резервів та труднощами клієнтів із виведенням коштів. Польські правоохоронці розпочали масштабне розслідування, у межах якого проводили обшуки, вилучали електронну техніку і великі масиви цифрових даних. Кількість заяв клієнтів обчислюється тисячами.

Звинувачення у масштабному шахрайстві вже висунули Пшемиславу Кралу. За даними медіа, він зараз активно співпрацює зі слідством – тому можна припустити, що головні скандали навколо Zondacrypto ще попереду. І вже немає сумнівів, що справа торкнеться самої верхівки політичної еліти Польщі.

Першою ластівкою тут стало затримання 27 серпня працівниками Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю голови Олімпійського комітету Польщі Радослава Песевича. Йому інкримінують отримання неправомірної вигоди від керівництва Zondacrypto. Це не лише коштовні подарунки (у справі фігурує годинник вартістю близько 40 тисяч євро), але й інсайдерська інформація, завдяки якій спортивний функціонер зумів вивести свої кошти напередодні краху біржі.

Цей скандал може призвести навіть до відсторонення польських спортсменів від олімпійських змагань. Але водночас це вказує, що нитки справи ведуть до політичної еліти Польщі.

І це може мати дуже значні політичні наслідки.

Адже Дональд Туск, посилаючись на закритий звіт польських спецслужб, стверджує про докази зв’язків Zondacrypto з російським кримінальним середовищем, а також зі спецслужбами РФ.

Кого фінансувала Zondacrypto?

Втім, гучний скандал вдарив навіть і по самому Туску.

У лютому цього року після зустрічі з молодими футболістами гданського клубу Lechia прем’єр отримав від них у подарунок клубну футболку, а головне – виклав у соціальні мережі відповідну світлину.

Проблема в тому, що Zondacrypto спонсорувала гданський клуб, а тому їхній логотип був на футболці. І тепер фото Туска – часто відредаговане так, щоб логотип було краще видно, – активно публікують опозиційні політики як доказ зв'язків прем’єра з криптошахраями.

Ще один аргумент на користь зв'язків Туска та Zondacrypto – адвокатом Пшемислава Крала є депутат від партії чинного прем'єра Роман Гертих.

Пртоте зафіксованих зв'язків криптобиржи із польською опозицією набагато більше - Zondacrypto підтримувала чимало проєктів, пов’язаних насамперед із консервативним середовищем.

Зокрема – фінансувала проведення у Польщі американської консервативної конференції CPAC, яка стала одним із майданчиків для польської правиці. Спонсорувала криптобіржа й ще один її рупор – телеканал Republika.

А також проєкти різних правих партій. Наприклад, внесла близько 70 тисяч злотих на підтримку фонду "Хороший уряд" депутата від ультраправої "Конфедерації" Пшемислава Віппера.

Проте найбільше офіційної підтримки отримала ключова опозиційна політсила "Право і справедливість".

Важливо наголосити, що наявність спонсорських або організаційних контактів сама по собі не доводить незаконного фінансування партії чи політичної корупції. Однак тепер ці зв’язки стали предметом уваги прокуратури та фактором політичної боротьби.

Зрештою, вже згаданий затриманий голова Олімпійського комітету Радослав Песевич є фігурою, політично близькою до "ПіС" – не випадково його призначили на посаду за часів перебування цієї партії при владі. А коштовний годинник, як вважається, він отримав в обмін на використання свого впливу в Управлінні з питань конкуренції та захисту споживачів для лобіювання інтересів Zondacrypto.

Також серед фігурантів і пов’язаних із цією історією осіб є чимало політиків "ПіС". Зокрема, колишній міністр юстиції та генеральний прокурор Збігнев Зьобро, який виїхав до США, а також його колишній заступник Марчин Романовський, який переховується від слідства у невідомому місці.

"Ми проаналізуємо, чому прокуратура на чолі з паном Зьобро невміло проводила розслідування зникнення засновника Zondacrypto, що зрештою не призвело до вирішення справи. Хтось дуже послідовно працював над просуванням і захистом цієї компанії", – так в уряді описують претензії до колишнього генпрокурора та міністра юстиції.

Крім того, криптобіржа передала щонайменше 450 тисяч злотих до фонду Зьобро "Інститут суверенної Польщі", причому частина їх пішла на оплату послуг адвокатів соратників експрокурора.

Безумовно, такі зловживання не могли відбуватися без згоди тодішнього уряду на чолі з Матеушем Моравецьким, а головне – без згоди президента "ПіС" Ярослава Качинського.

В такій ситуації лідери двох опозиційних партій обрали геть протилежну стратегію.

"Я рідко погоджуюся з нинішнім прем’єром, але тут вважаю, що цю справу необхідно розслідувати до кінця. "Розвиток Плюс" виступає за створення слідчої комісії, яка має розібратися в цій справі, починаючи з 2019 року", – заявив колишній прем’єр, а нині лідер згаданої ним опозиційної партії Матеуш Моравецький. Він наголошує, що на посаді голови уряду не мав доступу до секретної інформації, однак публічно застерігав поляків від ризиків, пов’язаних із діяльністю Zondacrypto.

Набагато гіршою виглядає позиція Качинського.

В ситуації, що склалася, йому доводиться лише запевняти, що його однопартійці не мають ніяких зав’язків з Zondacrypto, а він сам підтримує повну заборону обігу криптовалют.

Показово, що Качинський розкритикував пропозицію Моравецького створити парламентську слідчу комісію у справі Zondacrypto. Натомість лідер "ПіС" пропонує створити комісію суспільної довіри в складі 15 експертів, називаючи її "значно кращим рішенням".

Проте ці заяви можуть мати протилежний ефект – якщо підтвердиться інформація ЗМІ, що близький до Качинського депутат від "ПіС" Міхал Москаль літав на острів Ібіца для зустрічі з Пшемиславом Кралом. А потім подавав вигідні для криптобіржі правки до урядових законопроєктів.

Втім, не виключено, що у питанні захисту від законодавчих змін Zondacrypto мала ще більш впливового лобіста – президента країни Кароля Навроцького.

Президент під ударом

Уряд Дональда Туска протягом останнього року двічі намагався прийняти закон, що регулює обіг криптовалют. А точніше – привести польське законодавство у відповідність до регламенту ЄС MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation).

Проте кожного разу схвалений голосами урядової більшості законопроєкт підпадав під президентське вето, подолати яке коаліція не мала голосів.

Кароль Навроцький пояснював свою позицію необхідністю захистити громадян і не допустити надмірного регуляторного тиску на легальний бізнес. Проте тепер, після краху Zondacrypto, ці рішення набули нового політичного значення.

"Наполягання президента на ветуванні законопроєкту, який міг би захистити поляків від зловживань або втрати їхніх грошей… є безсоромним та відвертим визнанням того, що вони грають на руку цій компанії. Ігноруючи, що за нею стоять брудні російські гроші", – стверджує Туск.

Ситуація стає вкрай небезпечною для Навроцького.

Звичайно, він категорично заперечує будь-які особисті зв’язки із Zondacrypto. Ба більше, як чинний президент Навроцький має імунітет до кінця своєї каденції.

А головне – як показали президентські вибори минулого року – виборці Навроцького проголосували за нього попри надзвичайно великий масив компромату, раніше здатного поховати будь-чию політичну кар’єру.

Проте якщо слідству вдасться дістати переконливі свідчення змови польської правиці із Zondacrypto, "тефлоновість" Навроцького – коли скандали не впливають на його рейтинг – може добігти кінця.

А для польської правиці цей скандал може стати "чорним лебедем", що знищить її шанси на перемогу в парламентській кампанії 2027 року.

Тож немає сумнівів, що уряд Туска не облишить спроб довести цю справу до кінця. А відповідно, на Польщу чекає ще не одне скандальне звинувачення.

Автори:

Юрій Панченко, співзасновник "Європейської правди",

Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник