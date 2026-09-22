Генсек НАТО привітав підписання угоди щодо Гренландії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відзначив важливість угоди, підписаної у вівторок лідерами США, Данії та Гренландії, щодо безпеки арктичного острова.

Про це він написав в X, передає "Європейська правда".

Рютте заявив, що йому "приємно бачити" підписання тристоронньої угоди щодо Гренландії, яке відбулося 22 вересня на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Ми усвідомлюємо загрози, з якими стикаємося, і розуміємо, що посилення безпеки в Арктиці та Північній Атлантиці має вирішальне значення як для Європи, так і для Північної Америки", – написав генсек НАТО.

Як наголосив Рютте, ця угода, разом із зростаючою роллю НАТО у забезпеченні безпеки стратегічно важливого регіону Арктики, "зміцнює нашу колективну безпеку та сприяє створенню безпечнішого й стабільнішого майбутнього для нас усіх".

Як повідомлялося, у вівторок президент США Дональд Трамп, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен та голова уряду Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен підписали угоду щодо безпеки арктичного острова після кількох місяців суперечок довкола його майбутнього.

Документ передбачає, що США отримують дозвіл на створення військової бази поблизу Нарсарсуака в Південній Гренландії та бази в Местерсвігу на сході острова.

Нагадаємо, у січні американський президент Дональд Трамп неодноразово повторював, що США потребують Гренландії для забезпечення національної безпеки і що Данія не може бути надійним гарантом захисту острова. Це призвело до напруженості у відносинах між США, Данією та європейськими країнами.

Читайте також матеріали про попереднє загострення: "Гренландська криза, що б'є по Україні", а також "Жест доброї волі" Трампа. Що змусило лідера США поставити на паузу війну за Гренландію".