Прем'єр Латвії пояснив позицію щодо санкцій проти Усманова і Фрідмана керівництву України

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс пояснив рішення свого уряду розблокувати виключення із санкційного списку ЄС російських олігархів Фрідмана та Усманова у розмовах з президентом та прем’єром України.

Про це йдеться у заяві латвійського уряду 22 вересня, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, керівництво України було проінформоване про те, що Латвія вирішила не блокувати зняття санкцій з двох російських олігархів.

"Прем’єр-міністр обговорив позицію Латвії та рішення уряду з президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром України. Україна подякувала Латвії за тверду та принципову позицію та висловила розуміння необхідності збереження єдиного режиму санкцій Європейського Союзу", – йдеться у повідомленні уряду Латвії.

Комітет постійних представників ЄС у вівторок, 22 вересня, досяг попередньої згоди щодо продовження санкцій за порушення територіальної цілісності та суверенітету України на 36 місяців з вилученням зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Напередодні виключення олігархів зі списку заблокувала Латвія. Однак 22 вересня стало відомо, що Рига зняла своє вето. Свою позицію та плани запровадити національні санкції латвійський уряд виклав у заяві.

Також стало відомо, що на тлі цього рішення президент Франції Емманюель Макрон погодився розпочати з Латвією переговори щодо приєднання до французької ініціативи з ядерного стримування, а також що Франція зобов’язалася посилити військову присутність у Латвії.

Раніше джерела "ЄвроПравди" в дипломатичних колах Франції пояснили, чому в Парижі хочуть зняти санкції з Усманова. Пізніше стало відомо, що Франція планує "обміняти" вилучення з санкційних списків Усманова на визволення кількох своїх громадян, які зараз знаходяться в тюрмах Азербайджану.