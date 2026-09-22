Латвія почне переговори з Францією про участь у ядерному стримуванні

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив у вівторок, що президент Франції Емманюель Макрон погодився розпочати з його країною переговори щодо приєднання до французької ініціативи з ядерного стримування, а також що Франція зобов’язалася посилити присутність у Латвії.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві Кулбергса.

Це сталося після того, як Латвія погодилася утриматися під час голосування щодо угоди між 27 державами-членами Європейського Союзу про виключення двох мільярдерів із санкційного списку ЄС щодо Росії та продовження санкцій проти решти близько 3000 фізичних і юридичних осіб на три роки. Спочатку Латвія виступала проти цього рішення.

"Я перебував в активному контакті з президентом Франції щодо поглиблення співпраці між Латвією та Францією у сфері безпеки й оборони. Президент Макрон погодився розпочати переговори з Латвією щодо приєднання нашої країни до французької ініціативи з ядерного стримування", – заявив латвійський прем’єр.

Найближчим часом до Латвії прибуде французька делегація для початку цих переговорів, відзначив Кулбергс.

"Президент Макрон також висловив готовність посилити військову присутність Франції в Латвії, особливо у сфері протиповітряної оборони", – додав він.

Міністерству закордонних справ та Міністерству оборони доручено підготувати позицію Латвії, конкретну модель співпраці та графік подальших переговорів як щодо участі Латвії у французькій ініціативі ядерного стримування, так і щодо посилення військової присутності Франції в Латвії.

Комітет постійних представників ЄС (Coreper) у вівторок, 22 вересня, досяг попередньої згоди щодо продовження санкцій за порушення територіальної цілісності та суверенітету України на 36 місяців з вилученням зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

21 вересня під час голосування за письмовою процедурою проти цього компромісу спочатку непублічно, а потім і відкрито виступила Латвія.

Раніше джерела "ЄвроПравди" в дипломатичних колах Франції пояснили, чому в Парижі хочуть зняти санкції з Усманова. Пізніше стало відомо, що Франція планує "обміняти" вилучення з санкційних списків Усманова на визволення кількох своїх громадян, які зараз знаходяться в тюрмах Азербайджану.