Білий дім оприлюднив угоду про розширення військової присутності США в Гренландії

Білий дім оприлюднив текст угоди щодо Гренландії, яка була підписана 22 вересня на полях Генасамблеї ООН після кількох місяців суперечок довкола майбутнього арктичного острова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на опублікований текст угоди.

Угода передбачає суттєве розширення військової присутності США в Гренландії. Вашингтон зможе модернізувати й розширити діяльність на своїй базі Пітуффік, а також створити додаткові оборонні райони в Нарсарсуаку та Местерсвігу відповідно до умов та технічних деталей, про які ще слід домовитися.

Сторони також зможуть домовлятися про створення інших американських оборонних об'єктів у Гренландії.

Американські військові отримають право вільного доступу та пересування між оборонними районами у Гренландії суходолом, морем і повітрям. Американські літаки зможуть пролітати над територією Гренландії та здійснювати посадки, а кораблі США – пересуватися її територіальними водами.

Сполучені Штати мають право висловлювати занепокоєння щодо будівництва або зміни цільового призначення будь-якої будівлі, об’єкта чи споруди поблизу оборонного району, якщо це загрожує безпеці оборонного району.

Ці права повинні реалізовуватися таким чином, щоб у максимально можливій мірі поважати гренландське суспільство та гренландський спосіб життя, включаючи полювання, рибальство та інші традиційні, культурні, історичні та майбутні види діяльності.

Сторони також співпрацюватимуть у боротьбі зі шпигунством у Гренландії.

Угода передбачає посилення ролі НАТО в Арктиці, зокрема у військовому плануванні, присутності, проведенні навчань та спільному зборі розвідданих. Данія також зобов'язується продовжувати посилювати власну військову присутність і спроможності в Арктиці.

Окремо угода обмежує військову та економічну присутність третіх держав у Гренландії. Країнам поза НАТО заборонятимуть створювати там власні військові об'єкти або підтримувати постійну військову присутність без згоди сторін.

Також для держав та інвесторів із країн, які не є членами НАТО, партнерами НАТО або ЄС, передбачаються обмеження на контроль чи значний вплив у стратегічних секторах, зокрема критичній інфраструктурі та видобутку ресурсів.

Угода є безстроковою. У разі здобуття Гренландією незалежності вона передбачає, що нова держава має залишитися в НАТО та взяти на себе права й зобов'язання Данії за цією угодою.

Угоду у вівторок підписали президент США Дональд Трамп, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен та голова уряду Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен.

18 вересня, США, Данія та Гренландія оголосили про прорив у багатомісячній суперечці щодо найбільшого острова світу.

Читайте також матеріали про попереднє загострення: "Гренландська криза, що б'є по Україні", а також "Жест доброї волі" Трампа. Що змусило лідера США поставити на паузу війну за Гренландію".