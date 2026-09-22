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Білий дім оприлюднив угоду про розширення військової присутності США в Гренландії

Новини — Вівторок, 22 вересня 2026, 19:55 — Христина Бондарєва

Білий дім оприлюднив текст угоди щодо Гренландії, яка була підписана 22 вересня на полях Генасамблеї ООН після кількох місяців суперечок довкола майбутнього арктичного острова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на опублікований текст угоди.

Угода передбачає суттєве розширення військової присутності США в Гренландії. Вашингтон зможе модернізувати й розширити діяльність на своїй базі Пітуффік, а також створити додаткові оборонні райони в Нарсарсуаку та Местерсвігу відповідно до умов та технічних деталей, про які ще слід домовитися.

Сторони також зможуть домовлятися про створення інших американських оборонних об'єктів у Гренландії.

Американські військові отримають право вільного доступу та пересування між оборонними районами у Гренландії суходолом, морем і повітрям. Американські літаки зможуть пролітати над територією Гренландії та здійснювати посадки, а кораблі США – пересуватися її територіальними водами.

Сполучені Штати мають право висловлювати занепокоєння щодо будівництва або зміни цільового призначення будь-якої будівлі, об’єкта чи споруди поблизу оборонного району, якщо це загрожує безпеці оборонного району.

Ці права повинні реалізовуватися таким чином, щоб у максимально можливій мірі поважати гренландське суспільство та гренландський спосіб життя, включаючи полювання, рибальство та інші традиційні, культурні, історичні та майбутні види діяльності.

Сторони також співпрацюватимуть у боротьбі зі шпигунством у Гренландії.

Угода передбачає посилення ролі НАТО в Арктиці, зокрема у військовому плануванні, присутності, проведенні навчань та спільному зборі розвідданих. Данія також зобов'язується продовжувати посилювати власну військову присутність і спроможності в Арктиці.

Окремо угода обмежує військову та економічну присутність третіх держав у Гренландії. Країнам поза НАТО заборонятимуть створювати там власні військові об'єкти або підтримувати постійну військову присутність без згоди сторін.

Також для держав та інвесторів із країн, які не є членами НАТО, партнерами НАТО або ЄС, передбачаються обмеження на контроль чи значний вплив у стратегічних секторах, зокрема критичній інфраструктурі та видобутку ресурсів.

Угода є безстроковою. У разі здобуття Гренландією незалежності вона передбачає, що нова держава має залишитися в НАТО та взяти на себе права й зобов'язання Данії за цією угодою.

Угоду у вівторок підписали президент США Дональд Трамп, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен та голова уряду Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен.

18 вересня, США, Данія та Гренландія оголосили про прорив у багатомісячній суперечці щодо найбільшого острова світу.

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