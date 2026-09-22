Сибіга про зняття санкцій з двох олігархів РФ: Москва отримала те, що хотіла

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав ганебним та невиправданим рішення ЄС виключити з санкційного списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Про це він написав в X, передає "Європейська правда".

Міністр зазначив, що виключення із санкційних списків двох російських олігархів викликало радість у Москві.

"Москва святкує, бо отримала те, чого прагнула: відчуття безкарності, приниження ЄС та розбрат серед європейців", – написав Сибіга.

Водночас глава МЗС запропонував країнам ЄС альтернативний варіант – запровадити санкції проти цих осіб на національному рівні.

"Але ще є спосіб зіпсувати святкування в Москві. Я закликаю всі держави-члени ЄС негайно оголосити, що вони введуть власні національні санкції проти цих двох осіб", – заявив міністр.

Як повідомляла "Європейська правда", комітет постійних представників ЄС (Coreper) у вівторок, 22 вересня, досяг попередньої згоди щодо продовження санкцій за порушення територіальної цілісності та суверенітету України на 36 місяців з вилученням зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Латвія оголосила, що запровадить національні санкції проти російських олігархів Алішера Усманова і Михаїла Фрідмана після того, як пішла на поступки та зняла своє вето з виключення цих осіб із санкційного списку ЄС.

На виключенні обох російських олігархів з санкційного списку наполягала Словаччина, тоді як Франція прагнула скасування санкцій проти Алішера Усманова.

Раніше джерела "ЄвроПравди" в дипломатичних колах Франції пояснили, чому в Парижі хочуть зняти санкції з Усманова.