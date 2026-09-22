Як вибори можуть змінити владу у Латвії і що може змінити "латвійський Трамп"

3 жовтня у Латвії пройдуть парламентські вибори, результатом яких має стати переформатування коаліції.

На перший погляд, країна як була, так і залишиться надійним союзником України. Втім, певні ризики все ж можливі.

Про те, кого латвійці готуються обрати на парламентських виборах, кому відійдуть голоси "росіян" і до чого тут "латвійський Трамп", читайте в статті співзасновника "Європейської правди" Юрія Панченка Популісти замість "росіян": які зміни принесуть Латвії нові вибори та на що чекати Україні. Далі – стислий її виклад.

Наприкінці травня латвійську політику струснув гучний скандал.

Через непогоджену з коаліціянтами заміну міністра оборони у відставку пішла прем’єрка Евіка Сіліня. Це сталося менш ніж за пів року до парламентських виборів, що не дозволяло достроково розпустити парламент. А тому латвійські політики були вимушені знайти формат для подальшої співпраці, принаймні – до 3 жовтня.

Проте праволіберальна партія "Нова єдність", яка наразі має найбільшу фракцію у латвійському Сеймі і яка мала делегувати нового голову уряду, настільки зіпсувала відносини з партнерами, що справа дійшла до передачі посади прем’єра Андрісу Кулбергсу – лідеру опозиційного правоцентристського блоку "Об’єднаний список".

Цей крок виявився визначальним: після призначення рейтинг опозиційної партії почав стрімко зростати.

Тож "Об’єднаний список" має здобути перше місце на майбутніх парламентських виборах.

Це фактично гарантує збереження прем’єрської посади за Кулбергсом.

Такий сценарій досить добрий для України, адже за три з половиною місяці на посаді прем’єра Кулбергс показав, що не збирається послаблювати підтримку Києва. Більше того, вже за нового очільника уряду Київ та Рига домовились про спільне будівництво заводу з виробництва ударних дронів. І саме нинішній уряд Латвії блокує зняття санкцій з путінських олігархів.

Проте не менше важить те, хто стане коаліційним партнером "Об’єднаного списку".

Майже напевно можна говорити про правоконсервативний блок "Національний альянс".

Особливість цієї політичної сили в тому, що від моменту заснування у 2011 році вона майже завжди входила до керівних коаліцій, винятком став хіба що попередній уряд Евіки Сіліні.

Ця партія займає безкомпромісно проукраїнську позицію, але її депутатів, як свідчать соціологічні опитування, може не вистачити для формування коаліції.

Це означає, що для майбутньої парламентської більшості "Об’єднаному списку" та "Національному альянсу" потрібна щонайменше ще одна політична сила. І от тут можуть виникнути не дуже приємні сюрпризи.

Відмовившись від створення коаліції з низкою політичних сил, партія прем’єра Кулбергса має лише двох потенційних партнерів для поповнення більшості. Це або "Латвія на першому місці", або "Прогресивні" – ліберальна партія, ідеологічно дуже далека від фаворита перегонів.

Тож до майбутньої коаліції може потрапити партія "Латвія на першому місці", лідер якої мільйонер та забудовник Айнарс Шлесерс. Віе позиціонує себе як "латвійський Трамп". Зрештою, про це свідчить і назва політичної сили.

Бажання рівнятися на президента США впливає і на зовнішньополітичний курс цієї партії. Зокрема, підтримуючи вступ України в ЄС, "Латвія на першому місці" одночасно не підтримує вступ України до НАТО – оскільки проти цього виступають Сполучені Штати.

У програмі партії є пункти, спрямовані на залучення голосів російськомовних виборців.

Це типова правопопулістська партія, що насамперед робить ставку на обіцянки знизити податки та заощаджувати бюджетні кошти.

Залишається сподіватися, що входження до майбутньої коаліції популістів не стане проблемою для проукраїнського курсу уряду Латвії.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Популісти замість "росіян": які зміни принесуть Латвії нові вибори та на що чекати Україні.