Латвія після поступки ЄС запровадить національні санкції проти Усманова і Фрідмана

Латвія запровадить національні санкції проти російських олігархів Алішера Усманова і Михаїла Фрідмана після того, як пішла на поступки та зняла своє вето з виключення цих олігархів із санкційного списку ЄС.

Про це йдеться у заяві латвійського уряду 22 вересня, повідомляє "Європейська правда".

Кабінет міністрів Латвії доручив МЗС негайно підготувати пропозицію, юридичне обґрунтування та необхідні проєкти законодавчих актів, щоб Латвія могла запровадити національні санкції проти Усманова та Фрідмана.

"Латвія продовжуватиме використовувати всі наявні в її розпорядженні правові інструменти, щоб не допустити розблокування коштів та господарських ресурсів цих осіб у Латвії", – йдеться у заяві уряду.

Також повідомляється, що Кабінет міністрів на закритому засіданні у вівторок узгодив дії Латвії щодо питання продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії. Досягнута угода гарантувала, що індивідуальні санкції проти понад 2600 російських прихильників війни та пов'язаних з ними осіб і організацій будуть продовжені на наступні три роки, тоді як досі таке рішення доводилося приймати кожні шість місяців.

Водночас під час процедури ухвалення рішення Ради Європейського Союзу представник Латвії утримається від голосування, зберігаючи та публічно висловлюючи політичну незгоду Латвії щодо виключення обох осіб зі списку санкцій ЄС.

"Протягом усього переговорного процесу з лідерами країн-членів ЄС Латвія виступала проти виключення політично мотивованих осіб зі списку індивідуальних санкцій і була єдиною державою-членом ЄС, яка робила це до останнього. Це була морально правильна позиція, і наші союзники в Україні її оцінили", – заявив прем’єр-міністр Андріс Кулбергс.

Він додав, що "це був вибір не між хорошим і поганим рішенням, а між поганим і набагато гіршим – можливістю вибрати між зміною статусу двох осіб та майбутнім усього режиму санкцій".

"Вирішивши виступати за подальше запровадження санкцій проти цих осіб, ми досягли результату, який є більш вигідним для Латвії, України та Європи в довгостроковій перспективі", – заявив прем’єр-міністр Латвії.

Також стало відомо, що на тлі цього рішення Риги президент Франції Емманюель Макрон погодився розпочати з Латвією переговори щодо приєднання до французької ініціативи з ядерного стримування, а також що Франція зобов’язалася посилити військову присутність у Латвії.

Раніше джерела "ЄвроПравди" в дипломатичних колах Франції пояснили, чому в Парижі хочуть зняти санкції з Усманова. Пізніше стало відомо, що Франція планує "обміняти" вилучення з санкційних списків Усманова на визволення кількох своїх громадян, які зараз знаходяться в тюрмах Азербайджану.