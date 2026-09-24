Кредитні рішення для подорожей: як обрати найкращий варіант

Плануючи відпустку, часто постає питання, де і як оперативно знайти додаткові гроші, щоб не відкладати поїздку. Витрати на квитки, проживання та спеціальне спорядження можуть серйозно вплинути на бюджет. На щастя, існують різні кредитні інструменти, які допоможуть добре підготуватися до подорожі без зайвого клопоту. Вибір конкретного продукту варто базувати на особистих фінансових потребах та типі поїздки.

Споживчий кредит Raiffeisen – оптимальне рішення для великих туристичних витрат

Якщо вам потрібна сума для оплати авіаквитків, туру або придбання туристичного обладнання, споживчий кредит Raiffeisen є зручним і вигідним способом. Отримати гроші можна як готівкою, так і на картковий рахунок – процес оформлення займе мінімум часу, а умови залишаються прозорими та простими для розуміння.

Основні переваги цього кредиту включають:

стабільну відсоткову ставку та прозорий графік погашення;

можливість оформити саме ту суму, яка відповідає вашим подорожнім планам;

комфортний період кредитування, адаптований під бюджет поїздки.

У багатьох випадках цей продукт вигідніший за кредитні картки, особливо при великих одноразових витратах.

Кредит онлайн через застосунок MyRaif: миттєве фінансування в будь-який час

Іноді гроші потрібні не просто швидко, а в терміновому режимі – ввечері перед вильотом або навіть у вихідний день. У такій ситуації на допомогу приходить кредит онлайн в Raiffeisen, який можна оформити 24/7 через застосунок MyRaif. Заявка проходить повну автоматизацію і розглядається в середньому за 15 хвилин, а кошти надходять миттєво на ваш рахунок.

Порівняно зі звичайними способами кредитування, онлайн-продукт відрізняється гнучкістю і швидкістю оформлення – за кілька кліків у застосунку ви отримуєте фінансову підтримку саме тоді, коли вона необхідна.

Готівковий кредит чи кредитна картка для мандрівок: у чому різниця?

При виборі фінансового інструменту для поїздки важливо враховувати тип запланованих витрат.

Готівковий кредит доречний при великих заздалегідь відомих покупках – оплаті авіаквитків, бронювання житла, турпакету. Це фіксована сума з чітко визначеним терміном і графіком погашення.

доречний при великих заздалегідь відомих покупках – оплаті авіаквитків, бронювання житла, турпакету. Це фіксована сума з чітко визначеним терміном і графіком погашення. Кредитна картка пропонує більшу мобільність і підходить для непередбачуваних дрібних витрат під час подорожі – їжі, транспорту, сувенірів. Вона слугує зручним "електронним гаманцем", який допомагає контролювати витрати без зайвих труднощів.

Обидва варіанти мають свої переваги і можуть доповнювати одне одного. Якщо сума на основні послуги відома заздалегідь, оптимальним буде готівковий кредит. Для дрібних спонтанних витрат кредитна картка стане незамінним помічником, що зберігатиме вашу фінансову свободу.

На що звернути увагу, обираючи кредит для подорожі

Перед прийняттям рішення уважно проаналізуйте такі моменти:

величину відсоткової ставки та загальну суму переплати;

тривалість кредитного періоду і умови погашення;

швидкість, простоту і комфорт оформлення;

застосування цифрових рішень і автоматизованих сервісів.

Завдяки цифровим інструментам, які пропонує Raiffeisen Bank, процес вибору та отримання кредиту значно спрощується. А правильно підібраний кредитний продукт дозволить насолодитися поїздкою, не турбуючись про фінансові питання. Звертайте увагу на ваші пріоритети, запланований бюджет і терміни – це сприятиме прийняттю найкращого рішення.