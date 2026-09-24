Угорщина не виключає можливість участі у "Карпатській вісімці"

Угорщина не виключає можливість приєднання до "Карпатської вісімки" – формату, заснованого Україною, який передбачає новий формат співпраці всіх держав Карпатського регіону.

Про це заявила глава МЗС Угорщини Аніта Орбан в інтерв’ю Telex, передає "Європейська правда".

Угорщина – єдина країна Карпатського регіону, яка не долучилася до української ініціативи, – не виключає свого приєднання до цього формату у майбутньому.

"Наша позиція полягає в тому, що ми з радістю беремо участь у будь-якому регіональному та двосторонньому співробітництві, яке служить інтересам Угорщини. І це може бути енергетика, регіональне співробітництво, співпраця у сфері розвитку чи інфраструктури", – заявила очільниця МЗС.

Однак, як зазначила Орбан, цьому мають передувати "діалог, обмін думками та ретельна підготовка". Будапешт має зрозуміти, які переваги у цього формату, додала вона.

"Ми нічого не виключаємо, саме тому, саме тому необхідні ці форми співпраці та переговори, щоб ми могли зрозуміти, до чого варто долучитися і які переваги це дасть Угорщині", – заявила міністерка.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив у понеділок, що його країна не є членом формату "Карпатської вісімки", ініційованого Україною, який має на меті посилити співпрацю між країнами Карпатського регіону.

Коментуючи це, міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що його здивували останні "безпідставно конфронтаційні" заяви прем’єр-міністра Угорщини щодо України.

Після цього прем’єр-міністр Угорщини та міністерка закордонних справ країни – Петер Мадяр та Аніта Орбан – розкритикували українського главу МЗС Андрія Сибігу за його реакцію.