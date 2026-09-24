Кандидат у президенти Франції про заяви Ле Пен щодо України: Росія чекає саме на вас

Експрем’єр-міністр Франції і кандидат у президенти від партії Renaissance ("Відродження") Габріель Атталь розкритикував заяви своєї потенційної опонентки, неформальної лідерки ультраправого "Національного об’єднання" Марін Ле Пен щодо війни в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це він написав у соцмережі X.

Обурення Атталя спричинила свіжа заява Ле Пен про те, що Франція більше не може підтримувати Україну фінансово через своє складне економічне становище.

Експрем’єр звинуватив лідерку ультраправих у тому, що вона жертвує безпекою Франції та Європи.

"Програма пані Ле Пен чітка: пожертвувати нашою безпекою та подарувати Україну і Європу Путіну на срібному блюді", – написав Атталь.

Кандидат від партії Renaissance наголосив, що Україна є щитом для Франції, а Росія, своєю чергою, тільки й чекає на перемогу Ле Пен на виборах.

"Україна – наш щит. Відмовитися від неї – це накласти на себе мішень. Росія тільки цього й чекає. Росія чекає саме на вас", – зазначив Атталь.

Зазначимо, що Ле Пен вже раніше заявляла, що, на її думку, Франція більше не може надавати Україні таку саму допомогу, як зараз, через погіршення свого фінансового стану.

Як відомо, перед президентськими виборами-2027 у Франції Марін Ле Пен лідирує в опитуваннях зі значним відривом від конкурентів.

19 вересня двоє провідних діячів французької ультраправої партії "Національне об'єднання" – Марін Ле Пен, яка є головною кандидаткою на посаду президента, і Жордан Барделла – у спільній заяві зайняли тверду позицію щодо Москви.

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