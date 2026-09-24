Глава МЗС Угорщини заявила про позитивні зрушення у діалозі з Києвом щодо нацменшин

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що очікує на позитивні результати у співпраці з Україною щодо питання національних меншин наступного місяця.

Про це вона сказала в інтерв’ю Telex, пише "Європейська правда".

Міністерка заявила, що Україні та Угорщині вдалося врегулювати непорозуміння у відносинах, спричинені, зокрема, суперечкою щодо "Карпатської вісімки".

Орбан розповіла, що під час тижня зустрічей в рамках Генасамблеї ООН вона кілька разів зустрічалася з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

Вона додала, що щодня підтримує зв’язок із віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, який курує законопроєкт, покликаний врегулювати права угорської меншини на Закарпатті в галузі освіти.

За словами глави МЗС Угорщини, його винесуть на розгляд українського парламенту не пізніше жовтня.

"Мушу сказати, що через питання прав меншини на Закарпатті ми зараз щодня підтримуємо зв’язок із міністром закордонних справ. А з заступником прем’єр-міністра – телефоном або залежно від розвитку подій. Щоб найпізніше в жовтні ми побачили позитивні результати, коли на розгляд Ради може бути винесено той законопроєкт, який врегулює права в галузі освіти", – зазначила Орбан.

Як повідомляла "Європейська правда", 1 вересня Угорщина знову відмовилася затвердити результати скринінгу кластерів 2 та 3 для України – вимагаючи від України зробити певні законодавчі кроки щодо угорської нацменшини.

Детальніше на цю тему – у статті Чого хоче Угорщина. Все про переговори з ЄС, угорське вето та відкритий шостий кластер.

Про план дій щодо меншин: "Не тільки про Закарпаття. Деталі "угоди" з Угорщиною, що має відкрити рух України в ЄС".