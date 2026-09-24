Макрон спростував повідомлення про попередження ЦРУ щодо дронових атак РФ на Францію

Французький президент Емманюель Макрон заперечив повідомлення ЗМІ про те, що Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США попередило про російський напад за допомогою дронів на Францію.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в телевізійному інтерв’ю, передає RTL.

Макрона запитали про публікацію El Mundo щодо попередження ЦРУ про можливість атаки російських безпілотників, зокрема проти Франції.

Французький президент заперечив, що отримував від розвідувального відомства такі дані.

"Цю інформацію ми можемо спростувати. ЦРУ не повідомляло французьким службам про таку атаку", – наголосив Макрон.



Він додав, що "ситуація стає дедалі напруженішою, і це викликає занепокоєння".

Макрон нагадав про спробу атаки дроном в аеропорту німецького Лейпцига. За його словами, у Франції таких атак не було, проте "це може статися".

"Саме тому існує реальна загроза. Росія посилює ворожі, а іноді й злочинні дії щодо європейських країн", – пояснив він.

Макрон додав, що мобілізація 300 000 осіб у Росії "є сценарієм, який нам видається правдоподібним".

Нагадаємо, ЗМІ повідомили про попередження від ЦРУ про російський напад за допомогою дронів на Іспанію, Францію або Італію.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто відкинув публікацію іспанського видання El Mundo, яке писало про попередження від ЦРУ про російський напад за допомогою дронів на Іспанію, Францію або Італію.

Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич заявив, що союзники посилили обмін розвідувальними даними у відповідь на хвилю диверсій та інших інцидентів, ймовірно, пов’язаних з ‌Росією, та закликав до спокою та впевненості на тлі загроз з боку Москви.