Берлін після виборів відкликав заявку на проведення Олімпійських ігор

Столиця Німеччини вибуває з боротьби за проведення Олімпійських ігор після того, як на виборах до місцевого парламенту 20 вересня виграли "Ліві".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Берлін хотів подати заявку на проведення Олімпійських ігор та Паралімпіади 2036, 2040 або 2044 року за концепцією "Берлін+" спільно із східнонімецькими землями Бранденбург, Саксонія та Мекленбург-Передня Померанія. У суботу відповідне рішення має ухвалити Німецька олімпійська спортивна конфедерація (DOSB). Іншими кандидатами на проведення є Мюнхен і регіон Кельн-Рейн/Рур.

"Сьогодні сумний день для Берліна. Олімпійські та Паралімпійські ігри були б величезним шансом для Берліна та Східної Німеччини", – заявив мер Берліна Кай Вегнер із ХДС, оголошуючи на пресконференції, що Берлін відкликає свою заявку на проведення Олімпіади за два дні до рішення щодо німецького кандидата.

Провал заявки має кілька причин. Визначальними організатори вважають результати виборів до Палати депутатів Берліна та пов'язану з ними відсутність політичної стабільності в місті.

Коаліція ХДС і СДПН, яка в останні місяці просувала олімпійські плани, програла вибори. Переможниця виборів Еліф Еральп із партії "Ліві", яка може стати новою меркою Берліна, виступає проти Олімпіади та ще під час виборчої кампанії різко критикувала процес подання заявки й пов'язані з цим витрати.

Через день після виборів Еральп заявила, що "рішення вже ухвалене". Вона мала на увазі, що берлінці на виборах також проголосували проти Олімпіади. Проти планів виступають і "Зелені", які, ймовірно, увійдуть до майбутнього уряду. Обидві партії аргументують це тим, що Берліну нагальніше витратити гроші на інші потреби.

Відсутність підтримки з боку переможців берлінських виборів, однак, була не єдиною причиною провалу заявки. У фінальному звіті оціночної комісії DOSB берлінська заявка набрала 74,64 бала зі 100 можливих – суттєво менше, ніж Мюнхен (87,03) і Кельн-Рейн/Рур (85,02).

На земельних виборах у Берліні 20 вересня виграли "Ліві", партія ХДС зайняла друге місце.

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