Уряд Італії схвалив заборону на бурку та нікаб у школах та обмежує кількість іноземних учнів 

Уряд Італії у четвер схвалив постанову про нові правила для шкіл, яка, серед іншого, передбачає обмеження кількості іноземних учнів у класах та заборону на носіння бурки та нікабу.

Про це у мережі X повідомила прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, пише "Європейська правда".

Згідно з постановою, кількість учнів без громадянства Італії, які не народилися у в країні або не відвідували італійську дошкільну установу принаймні два роки у початкових класах не повинна перевищувати 30% від загальної кількості учнів.

Якщо йдеться про перевищення ліміту у 30%, органи освіти повинні будуть перерозподілити учнів між найближчими школами, враховуючи потреби сімей та доступ до освіти, йдеться в проєкті.

За даними Fondazione ISMU, учні, які не мають італійського громадянства, становлять 11,6% від загальної кількості школярів в Італії.

Рішення уряду також передбачає заборону на носіння елементів одягу, які унеможливлюють розпізнавання обличчя, тобто бурки та нікабу.

У разі порушення передбачено адміністративне покарання у розмірі від 200 до 1 000 євро, яке, у разі порушення з боку неповнолітнього, застосовується до батьків.

"Це розумні заходи, які не роз’єднують, а допомагають справді інтегруватися, запобігаючи утворенню "гетто-класів" та надаючи всім учням рівні можливості", – написала Мелоні.

Анонсуючи законопроєкт минулого тижня, прем’єр-міністерка Італії заявила про необхідність заборонити в школах носіння одягу, який повністю закриває обличчя, зокрема бурки та нікабу.

У серпні президент Португалії Антоніу Жозе Сегуру підписав закон, ініційований ультраправими силами, що забороняє приховувати обличчя в громадських місцях – цей захід широко розглядається як спрямований проти мусульманських жінок, які носять чадру.