Операція "анти-Сорос": навіщо в Україні готують піар-кампанію за угорським сценарієм

"Сорос заселить Угорщину мігрантами" - так виглядала основна "страшилка", якою влада правлячої партії "Фідес" лякала виборців напередодні нещодавніх виборів у сусідів.

Українців мігрантами поки що залякувати неефективно, тому... "Сорос скупить українські стратегічні заводи (варіант – чорноземи, надра, владу в цілому)" - цей "новаторський креатив", схоже, будуть за великі гроші активно згодовувати українському суспільству протягом найближчих місяців.

Група політтехнологів (не тільки українських) активно "продає" штабам політиків сценарій електоральної кампанії, який має, за їхнім задумом, адаптувати "успішний досвід" сусідів до українських реалій.

Ми у міжнародному фонді "Відродження" спостерігаємо за ознаками "заведення" великих грошей під новий старт кампанії "анти-Сорос" в Україні.

Чому знову Сорос? Адже тема не нова: всі вітчизняні конспірологічні теорії навколо його фігури є відверто нафталіновими, і вперше були введені в обіг доморощеними компартійними ідеологами ще у 1990-ті роки, активно використовувались пропагандистами обох "антимайданів" - у 2004 та 2013-14 роках?

Жодні з конспірологічних прогнозів не справдились. Джордж Сорос так і не скупив жодного з українських стратегічних підприємств і жодного клаптика чорноземів, незважаючи на "перемогу його ставлеників" на обох Майданах.

Тим не менше, все це буде запускатися "в ротацію" знову. Навіщо?

Основні причини: криза "творчого пошуку" у політичних штабах та маніпуляції "фактором Вашингтона" з боку продавців ідеї.

Ключовою проблемою на старті кампанії є те, що в основних штабах не можуть визначитися, "з ким воюємо". Соціологічна картина настільки щільна, що виділити одного основного суперника майже неможливо.

Тому потрібна "технологія залпового вогню", яка дозволить покрити достатньо широке поле потенційних конкурентів без визначення наперед, хто з них є "головним ворогом". Такою технологію може стати атака на іноземного "олігарха", який, за легендами, опікується цілою низкою потенційних учасників політичного баттлу, який розпочинається.

Другим фактором є тренд "піймати вашингтонську хвилю", розуміючи під нею настрої частини оточення Трампа. Всі знають, що Сорос є опонентом чинного президента США. Усі вірять в те, що позиція Вашингтона важлива для політичного успіху в Україні. І тут приходить посередник і каже: зробіть послугу моєму шефу, і Білий дім вам віддячить. На це ведуться одні, і на цьому заробляють інші (не тільки в Україні). Схоже, в Україну теж зайшли джентльмени с пропозиціями "від того дядька" і розкручують тубільців своїми "дзеркальцями".

Третій фактор – впливовість, але водночас і зростаюча фрагментація, внутрішня конфліктність українського громадянського суспільства. Багато кому кортить покласти край помітному впливу низки громадських організацій, які співпрацюють з фондами Сороса, на порядок денний у багатьох сферах політики. Таким чином зовнішня "пропозиція накладається на внутрішній "попит".

Є розрахунок на те, що атака на Сороса та його "агентів" не викличе солідарного несприйняття.

Минулого року під час атаки на антикорупціонерів частина активних громадян не приховувала задоволення від дійства. Так само й зараз багато хто аплодуватиме "кампанії на захист українських чорноземів" не тому, що вірить у правдивість звинувачень, а в силу комфортності для них даної інформаційної хвилі, що битиме по "опонентах". Зараз дійсно більш зручний час для атаки на інфіковану внутрішніми суперечностями громадськість, ніж це було кілька років тому.

Але наразі це все є лише аналітичними гіпотезами.

Зараз нам насамперед цікаво одне: хто купить? Влада (яка її частина?) чи опозиція (яка саме?). Чий передвиборчий штаб продавцям технології вдасться "розвести" на гроші першими?

Відповідь на це запитання з’явиться вже у найближчі тижні. Уважно слідкуємо за інформаційними хвилями. Нам, "іноземним агентам" зі стажем, не звикати...

Всіх, хто згоден допомогти нам зафіксувати і затролити брудних технологів та їхніх клієнтів та ще раз чітко ідентифікувати медіа, що розміщують політичну "джинсу", "аналітиків", що беруть на себе брудну роботу, просимо повідомляти фонду інформацію про будь-які нові медіа-матеріали на кшталт: "Сорос скупить українські чорноземи", "Сорос розмістить ромські табори в центрі Києва", "Сорос стоїть за гей-парадами в Україні", "Сорос формує фракцію в українському парламенті", "Сорос готує зміну влади в Україні", "Сорос підриває справжню демократичну опозицію в Україні" тощо...

Знаємо, що в найближчі тижні й місяці нас будуть веселити подібним "продуктом" доволі активно.

Будемо вдячні за посилання на матеріали, що доводять (або спростовують) нашу гіпотезу.

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