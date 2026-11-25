ЦРУ та Управління директора національної розвідки США могли зазнати кібератаки, внаслідок якої було скомпрометовано несекретні дані.

Про це CNN повідомили четверо співрозмовників, пише "Європейська правда".

Один зі співрозмовників заявив, що злам торкнувся системи, яку ці відомства використовують для аналізу розвідданих із відкритих джерел.

Повний масштаб хакерської атаки наразі залишається нез’ясованим, але офіційні особи наголосили, що витоку секретної інформації не сталося.

"Не було жодних перебоїв у роботі критично важливих систем чи систем, що містять секретну інформацію", – повідомив представник Управління директора національної розвідки.

Співрозмовники зазначили, що за попередніми даними, хакерська атака, ймовірно, походила з Китаю, хоча одразу не було зрозуміло, чи причетний до неї уряд цієї країни. Наразі невідомо, коли саме сталася атака і чи вдалося її ліквідувати.

17 листопада ЗМІ писали, що у США перестала працювати засекречена мережа NSA Net, яку Агентство національної безпеки використовує для внутрішнього обміну інформацією.

Нагадаємо, у США масштабний збій у системі управління повітряним рухом 13 листопада призвів до скасування тисяч авіарейсів і затримок, а також багатогодинної заборони на зльоти літаків по всій країні.

Наприкінці серпня у Сполучених Штатах заявили про блокування діяльності китайських хакерів, які нібито причетні до кібератак проти низки ключових федеральних відомств США.